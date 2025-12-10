TCR World Tour: Vila Real confirmado de 11 a 12 de julho

A FIA revelou o calendário do TCR World Tour para 2026, composto por 20 corridas distribuídas por oito fins de semana, realizados entre abril e novembro e abrangendo três continentes. A nova temporada apresenta continuidade em relação a 2025, mas também integra duas novidades importantes no panorama internacional da competição.

Segundo Marcello Lotti, presidente da WSC — entidade detentora dos direitos do TCR —, a série alcançou um nível de estabilidade que contribui para aumentar a sua popularidade junto dos adeptos. Seis dos oito eventos de 2025 permanecem no calendário, reflexo do sucesso alcançado no último ano.

As principais alterações surgem na inclusão de dois novos circuitos. O Circuit Paul Ricard, em França, substitui Monza como terceira ronda do calendário, enquanto o Chengdu Tianfu International Circuit, na China, ocupa o lugar anteriormente reservado a The Bend.

No total, quatro fins de semana terão formato de duas corridas, enquanto outros quatro — incluindo México, Espanha, Coreia do Sul e China (Chengdu) — adotarão o formato de três corridas.

No que diz respeito à data portuguesa, depois dos anúncios dos calendários da ANPAC e do CPV a data do evento já não é surpresa, com um cartaz em tudo semelhante ao que vimos em 2025.