TCR World Tour, Manuel Fernandes Jr.: A sorte não protegeu os audazes

Quando soubemos, no início do ano, que Manuel Fernandes Jr. trabalhava para participar no TCR World Tour ficamos animados com essa possibilidade. Na festa de Vila Real, a presença de uma estrela da casa faz a diferença e torna o espetáculo ainda mais emocionante. A confirmação do projeto foi importante para a festa e para o piloto, que sempre assumiu a vontade de surpreender.

Quem conhece Manuel Fernandes Jr. sabe que nunca lhe falta confiança no que toca às suas capacidades. E, na verdade, essa confiança está alicerçada nos bons resultados que foi conseguindo, apesar de uma carreira feita de algumas interrupções. Desde o primeiro teste, em Barcelona, que o Manel colocou na cabeça que poderia fazer algo em grande na sua terra natal. O carro deu-lhe confiança, tal como a equipa e desde as primeiras voltas que os tempos se equipararam aos de Aurelien Comte. Havia potencial e a equipa reconheceu isso imediatamente.

A tarefa era difícil. O TCR World Tour chegava a Vila Real com três jornadas feitas e alguns pilotos participaram em outras corridas para lá da competição FIA. O português tinha feito a última corrida em Vila Real… no ano passado. Nada disso atemorizava o vilarealense. Ciente das limitações e da diferença de ritmo competitivo, e até da capacidade das estruturas, nunca tirou os olhos do topo da tabela, assumindo-o várias vezes. Sabia que havia uma oportunidade. Sabia que o carro tinha vencido em Monza, que havia atualizações a serem implementadas para Vila Real. Seria difícil, mas não impossível.

Ainda estivemos com o piloto no Circuito de Braga, onde foram ultimados alguns pormenores, como os arranques. Rapidamente Fernandes conseguiu apanhar-lhe o jeito. Só faltava chegar o sábado e as primeiras idas à pista.

O primeiro treino não correu bem. A equipa optou por uma solução de afinação que não agradou aos dois pilotos. Fernandes perdeu as referências que tinha do teste anterior e chegou ao fim descontente. No segundo treino, ainda longe do que queria, começou a preparar-se para o primeiro grande momento, a qualificação.

Na qualificação, já com um carro mais próximo do seu agrado, o foco estava em passar para a Q2 e tentar encontrar um bom lugar na grelha invertida e o ritmo indicava que tal era possível. O 12º lugar dava acesso à segunda fase da “quali”, e Fernandes tinha poupado um jogo de pneus novos para atacar na segunda sessão. O azar bateu à porta perto do fim da Q1. A equipa pediu mais uma volta rápida, mas com o 12º já assegurado, tentaram comunicar ao piloto que podia levantar o pé. A comunicação falhou, o rádio, com problemas desde o início do dia, não transmitiu a mensagem. Manel continuou a fundo até ao momento fatídico. No que poderá ter sido um furo (segundo o piloto), o carro apontou contra as proteções, num embate violento. O primeiro acidente em Vila Real do homem da casa, depois de tantas vezes ter percorrido aquelas ruas a alta velocidade.

Os danos no carro revelaram-se demasiado extensos e a participação de Manuel Fernandes Jr. terminou prematuramente. Ficou uma história por contar. Manuel Fernandes Jr. acabou com o sentimento que ficou muito por fazer. Não sabemos se vai voltar a tentar, agora que o TCR World Tour está confirmado por mais três anos. Mas sentimos que há essa vontade. Manuel não conseguiu o que queria, mas tentou, sempre com a presença do inseparável irmão António, que foi a sua base de sustentação ao longo desta aventura e do seu pai que, sonhou com ele esta participação. Mas a história pode estar apenas a meio.