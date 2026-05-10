TCR World Tour: Hyundai e Geely partilham vitórias na 1ª jornada, em Misano
Misano recebeu a primeira jornada do TCR World Tour, competição FIA para carros de turismo, que passa por portugal em julho, com Vila Real a receber a quarta jornada. Foi a primeira jornada de uma competição que conta com algumas novidades. Mas nas contas finais, os suspeitos do costume destacaram-se.
O fim de semana de Misano começou com a pole da Hyundai. Mikel Azcona (Hyundai Elantra N EV) conquistou a pole position para a primeira corrida da temporada, liderando uma dobradinha da BRC Hyundai N Squadra Corse com o companheiro Norbert Michelisz (Hyundai Elantra N EV) a apenas 0,034 segundos. O campeão em título Yann Ehrlacher (Geely Preface) assegurou o 3.º lugar na estreia do novo Geely Preface TCR, a 0,166 segundos da pole.
Corrida 1
E se a Hyundai se destacou na qualificação, na corrida, o cenário manteve-se. Norbert Michelisz venceu a primeira corrida da temporada liderando nova dobradinha para a marca coreana. O pole-sitter Mikel Azcona cedeu a liderança ao companheiro de equipa ao fim de duas voltas, num resultado estratégico que colocou os dois pilotos na liderança do campeonato com 40 pontos cada.
À partida, o Top 5 manteve-se na sua ordem, com destaque para a largada de Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R FL5), que subiu do 11.º para o 7.º lugar ao final da primeira volta. Em sentido contrário, Ruben Volt (Honda Civic Type R FL5) perdeu posições desde o arranque, caindo do 6.º para o 8.º, antes de ser forçado a entrar nas boxes para reparações na nona volta, concluindo a corrida em 15.º e a uma volta dos líderes. Jenson Brickley (Honda Civic Type R FL5) também abandonou cedo, com um problema técnico após um incidente com Jean-Karl Vernay (Cupra León VZ).
Na frente, Azcona cedeu a liderança a Michelisz no início da reta da meta no final da segunda volta. Yann Ehrlacher e Santiago Urrutia (Geely Preface), ambos da Geely Cyan Racing, perseguiram de perto durante toda a prova, terminando em 3.º e 4.º respetivamente. Na penúltima volta, um combate a três pela 5.ª posição animou a corrida: Aurélien Comte (Cupra León VZ) tentou passar Thed Björk (Geely Preface) por dentro na curva 2, perdeu temporariamente o controlo após passar por cima dos corretores, mas ainda assim conseguiu manter o 6.º lugar face a Guerrieri, que acabou 7.º após uma penalização de cinco segundos por exceder os limites de pista. Jean-Karl Vernay fez uma corrida de recuperação sólida do 12.º para o 9.º lugar, e Gabriele Covini (Hyundai Elantra N) fechou o Top 10, vencendo também o ETS Guest Star Trophy.
Michelisz venceu com pouco mais de um segundo de vantagem sobre Azcona, com Ehrlacher a terminar cerca de meio segundo atrás do segundo classificado.
Corrida 2
Ma Qing Hua conquistou a primeira vitória para o novo Geely Preface TCR da Cyan Racing na segunda corrida da abertura da temporada 2026, numa prova de grelha invertida. O piloto chinês superou Mikel Azcona e Thed Björk no pódio.
Jenson Brickley partiu da pole da grelha invertida e liderou inicialmente, enquanto Ma Qing Hua, apesar de uma arrancada lenta do 3.º lugar, conseguiu ultrapassar Gabriele Covini para o 2.º lugar na primeira curva. Mikel Azcona fez uma largada fulminante do 9.º para o 5.º lugar antes do fim da primeira volta. Ma pressionou Brickley e passou para a liderança no final da segunda volta, mas o piloto da Honda retribuiu a manobra de imediato, deixando Ruben Volt aproveitar para subir ao 2.º lugar. Na volta quatro, Ma recuperou o 2.º posto e, na volta seis, assumiu definitivamente a liderança enquanto Brickley caía para o grupo perseguidor.
A corrida ficou também marcada pelo abandono de Norbert Michelisz na terceira volta, após uma falha na suspensão dianteira do seu Hyundai, e pela paragem de Viktor Andersson (Cupra León VZ), da Monlau Motorsport, na oitava volta. Azcona ultrapassou Brickley para o 2.º lugar na sétima volta, seguido rapidamente por Björk e Comte. Na fase final, Björk pressionou Azcona, chegando a tentar a ultrapassagem na última volta, mas sem sucesso. Ma venceu com pouco menos de um segundo de vantagem sobre Azcona e Björk, com Comte em 4.º, Ehrlacher em 5.º e Urrutia em 6.º. Guerrieri recuperou do 11.º para o 7.º lugar, enquanto Brickley caiu para o 8.º.
Na classificação do campeonato, Azcona lidera com 65 pontos, 17 à frente de Ehrlacher e 21 à frente de Björk. A próxima ronda do FIA TCR World Tour realiza-se em Valência, Espanha, a 13 e 14 de junho.
