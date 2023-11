TCR World Tour, GP de Macau: Frédéric Vervisch venceu, Norbert Michelisz conquistou o título | AutoSport

Norbert Michelisz conquistou o título na primeira edição do TCR World Tour. A vitória na segunda corrida do fim de semana em Macau foi para Frédéric Vervisch (Audi Sport Team Comtoyou), mas a festa do título sorriu a Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse).

“Vervisch, largou de quarto na grelha parcialmente invertida, mas saltou para o segundo lugar no arranque e passou o homem da pole. Santiago Urrutia (Cyan Racing Lynk & Co), na Mandarin Oriental, na oitava volta.

Rob Huff, ultrapassou Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) pelo terceiro lugar à saída da curva, parecia levar a luta pelo título a um desfecho emocionante. Mas Huff bateu na traseira do Lynk & Co de Urrutia na longa curva à esquerda da Dona Maria e o capot do seu Audi voou momentos depois, obrigando-o a regressar às boxes no final da volta e acabando com as suas esperanças de título.

Vervisch “tirou bilhete” na frente e conquistou a sua segunda vitória na Macau Guia Race por 3,714s de Urrutia, que foi seguido na linha de meta pelo companheiro de equipa da Cyan Racing Lynk & Co, Yann Ehrlacher. O francês também era candidato ao título, mas teve de se contentar com o segundo lugar, a 10 pontos de Michelisz.

Björk foi quarto, com Ma Qing Hua a garantir que os quatro pilotos da Cyan Racing Lynk & Cos terminassem nos cinco primeiros, com o chinês a terminar à frente de Nestor Girolami (MacPro Racing Honda) e John Filippi (Comtoyou Audi).

Michelisz levantou o pé do azar de Huff ter feito a boxe e o oitavo lugar deu-lhe o segundo título mundial TCR, depois de ter vencido a WTCR – Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA em 2019.

