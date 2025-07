TCR World Tour e Vila Real assinam acordo por mais três anos

No final de festa no TCR World Tour, a organização da competição FIA e Vila Real anunciaram um novo acordo válido por mais três anos. As conversações foram concluídas neste fim de semana, chegando a bom porto, garantindo a competição para o próximo triénio.

Era vontade das duas partes renovar este compromisso, e o acordo foi conseguido de forma natural. Os TCR dão um bom espetáculo em Vila Real e, tal como vimos este ano, permitem que pilotos nacionais também participem na competição internacional da FIA. Estão assim criadas as bases para que a festa de Vila Real se mantenha ao mais alto nível. Note-se que se trata de um acordo que depende do resultado das eleições autárquicas, uma vez que foi celebrado com o atual executivo camarário.