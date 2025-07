TCR World Tour, Daniel Teixeira: David contra Golias

Daniel Teixeira foi outro dos representantes lusos no TCR World Tour, em Vila Real. Se do lado de Manuel Fernandes Jr. havia um plano definido para entrar nesta festa, Daniel Teixeira foi “atirado” para o palco da competição FIA de turismos num acordo feito que colocou os pilotos TCR do CPV nas provas internacionais.

Teixeira entrou num novo mundo onde a exigência e os meios são completamente diferentes do que está habituado. Para Daniel, não há testes, não há engenheiros, não há muitos recursos. Há a família e os dois mecânicos que se desdobram para fazer tudo o que é necessário.

Daniel Teixeira cumpriu os seus objetivos, face ao concorrente do CPV nos TCR (Michel Fernandes). Andou entre os melhores, terminou a Corrida 1 no top 10, onde, para além de se imiscuir em algumas lutas, conseguiu acompanhar o ritmo do competitivo pelotão, ficando inclusive com a quinta melhor volta (com o melhor setor 3). Na Corrida 2, os resultados não foram tão expressivos, mas o destaque do piloto luso merece ser dado.

Daniel Teixeira fez toda a sua carreira com menos meios. Com o desinteresse nos TCR em Portugal, acabou por correr começar a correr sozinho na sua divisão, em grelhas recheadas de GT4, nunca virando a cara à luta. Teixeira é um dos bons pilotos a nível nacional e que apenas não se destaca mais porque nunca teve os meios para isso. As corridas são uma paixão que vai alimentando como pode. A sua participação no TCR World Tour não serviu para mostrar as diferenças de realidades. Essas já eram conhecidas. Mas foi sim um prémio merecido de um piloto que, com armas diferentes, se consegue destacar a nível nacional e que, contra os melhores, não fez má figura… muito pelo contrário.

Esta participação fica para o álbum de recordações, e poderá dizer que correu contra os melhores e até conseguiu andar no mesmo ritmo, com uma fração do orçamento e das condições.