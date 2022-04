TCR Europe, Portimão: Mike Halder conquista primeira pole position do ano | AutoSport

Mike Halder (Halder Motorsport/Honda Civic Type R FK7 TCR) conquistou a pole position para a corrida 1 da ronda de Portimão do TCR Europe com o tempo de 1:51.244s. O piloto da Halder Motorsport bateu por 0.127s o seu companheiro de equipa, Jack Young, numa sessão em que os 12 pilotos que passaram para a segunda fase da qualificação têm uma diferença inferior a 1 segundo entre os seus tempos mais rápidos.

Os pilotos que foram mais rápidos dos dois treinos livres de ontem, Josh Files (Target Competition/Hyundai Elantra N TCR) e Mat’o Homola (Janík Motorsport/Hyundai Elantra N TCR) não conseguiram melhor que o 8º e 11º lugar da grelha de partida, respetivamente.

Pepe Oriola (Brutal Fish Racing Team/Honda Civic Type R FK7 TCR) terminou a Q2 com o décimo tempo, assegurando o primeiro posto da grelha de partida para a corrida 2, que se realiza no domingo, com John Filippi (Sébastien Loeb Racing/CUPRA Leon Competición TCR) ao seu lado.

Nicola Baldan (Target Competition/Hyundai Elantra N TCR) terminou a Q2 com o terceiro melhor tempo, a apenas 0.137s do melhor tempo de Halder, enquanto Isidro Callejas (Volcano Motorsport/CUPRA Leon Competición TCR) e Klim Gavrilov (Volcano Motorsport/CUPRA Leon Competición TCR) fecharam os cinco mais rápidos da Q2.

Os dois pilotos portugueses, ambos estreantes na competição, não passaram à Q2. Luís Cidade (Élite Motorsport by Comtoyou/Audi RS 3 LMS II TCR) foi o 14º mais rápido na Q1 com o tempo 1:52.106s, a apenas 0.756s do melhor tempo da primeira fase da sessão de qualificação (1:51.350s por Josh Files) e Gustavo Moura Jr. (Volcano Motorsport/CUPRA Leon Competición TCR) será o 19º piloto da grelha para ambas as corridas, depois de estabelecer o tempo de 1:53.562s.

A corrida 1 da ronda portuguesa do TCR Europe realiza-se às 15h15 de hoje, com transmissão em direto no canal de YouTube da competição.

Resultados qualificação:

1. Mike Halder (Halder Motorsport, Honda Civic Type R) 1:51.244

2. Jack Young (Halder Motorsport, Honda Civic Type R)+0.127

3. Nicola Baldan (Target Competition, Hyundai Elantra N) +0.137

4. Isidro Callejas (Volcano Motorsport, CUPRA Leon Competición) +0.147

5. Klim Gavrilov (Volcano Motorsport, CUPRA Leon Competición) +0.226

Campeonato:

1. Mike Halder 10 pts; 2. Young 10 pts; 3. Gavrilov 8 pts; 4. Files 6 pts; Callejas 6 pts.