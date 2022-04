TCR Europe, Portimão: Josh Files foi o mais rápido após dois treinos | AutoSport

Após dois treinos livres da ronda inaugural do TCR Europe no Autódromo Internacional do Algarve, as diferenças entre pilotos são muito curtas. No segundo treino, os doze primeiros ficaram separados por menos de 1 segundo e na primeira vinda dos carros para o traçado algarvio, os 14 primeiros cabiam todos nessa diferença curta.

Mat’o Homola (Janík Motorsport/Hyundai Elantra N TCR) foi o primeiro piloto a estabelecer a volta mais rápida do ano no treino 1, com o registo de 1:52.276s, 0.038s melhor que Jack Young (Halder Motorsport/Honda Civic Type R FK7 TCR).

Josh Files (Target Competition/Hyundai Elantra N TCR) já tinha sido o primeiro piloto a rodar mais rápido no treino 1, mas terminou a sessão com o décimo melhor tempo. No segundo treino estabeleceu o melhor registo do dia, com o tempo 1:52.047s. A segunda sessão fica marcada pelo bom trabalho dos pilotos aos comandos dos CUPRA Leon Competición TCR, que ocuparam 3 posições entre os cinco primeiros. Klim Gavrilov (Volcano Motorsport) foi o segundo mais rápido da sessão, a 0.242s de Files, seguido de John Filippi (Sébastien Loeb Racing) e Isidro Callejas (Volcano Motorsport).

Portugal é representado em Portimão com dois pilotos nacionais aos comandos de duas máquinas diferentes, ambos estreantes no campeonato. Luís Cidade (Élite Motorsport by Comtoyou/Audi RS 3 LMS II TCR) foi o mais rápido do duo luso, melhorando mais de 1 segundo entre uma sessão de treinos e outra, permitindo-o terminar o dia com o 7º melhor tempo (1:52.629s). O jovem Gustavo Moura Jr. (Volcano Motorsport/CUPRA Leon Competición TCR), depois de se ter estreado aos comandos do CUPRA no TCR Espanha no fim de semana passado, está em fase de aprendizagem, mas ainda assim melhorou entre sessões.

A próxima saída do TCR Europe para a pista é para a sessão de qualificação que está prevista para amanhã de manhã às 09h35.

Resultado do treino livre 1:

Resultado treino livre 2: