TCR Europe, Portimão: Jack Young vence primeira corrida da época | AutoSport

Jack Young (Halder Motorsport/Honda Civic Type R FK7 TCR) venceu a primeira corrida do ano do TCR Europe na pista do Autódromo Internacional do Algarve. Tendo saído da segunda posição da grelha de partida, Young ultrapassou Mike Halder (Halder Motorsport/Honda Civic Type R FK7 TCR) após ter passado várias voltas a defender a liderança do seu companheiro de equipa, que largou da pole position. Enquanto os pilotos da Halder Motorsport conquistaram o 1-2 no traçado algarvio, Nicola Baldan (Target Competition/Hyundai Elantra N TCR) subiu ao pódio no terceiro lugar na corrida inaugural do TCR Europe.

Luís Cidade (Élite Motorsport by Comtoyou/Audi RS 3 LMS II TCR) foi o melhor classificado entre os pilotos estreantes, recebendo no pódio o prémio pela conquista entre os rookies, depois do 16º lugar conquistado.

Na largada, Halder manteve a liderança da corrida, seguido do seu companheiro de equipa, que ficou sempre por perto do Honda Civic do alemão. Enquanto Baldan também não era pressionado por nenhum adversário, conservou sem grandes dificuldades o terceiro posto.

A maior disputa da corrida nos lugares cimeiros da classificação, foi entre Franco Girolami (Comtoyou Racing/Audi RS 3 LMS II TCR) e Isidro Callejas (Volcano Motorsport/CUPRA Leon Competición TCR). O piloto do CUPRA tentou durante várias voltas ultrapassar o piloto argentino da Comtoyou e esta luta permitiu a Josh Files (Target Competition/Hyundai Elantra N TCR) tentar chegar ao duo à sua frente. No entanto, Klim Gavrilov (Volcano Motorsport/CUPRA Leon Competición TCR) passou ao ataque e tentou “roubar” o sexto posto de Files, permitindo a Callejas concentrar-se na manobra de ultrapassagem a Girolami. Algumas voltas depois a manobra do pilota da Volcano Motorsport foi bem sucedida, passando a ocupar o quarto lugar, mas já sem tempo para tentar pressionar Baldan pelo último lugar do pódio. Girolami passou o resto da corrida com a tampa do capô solta no quinto posto.

Até ao final da corrida a ordem dos dez primeiros não se alterou e Tom Coronel (Comtoyou Racing/Audi RS 3 LMS II TCR) terminou em oitavo, atrás de Files e Gavrilov. Pepe Oriola (Brutal Fish Racing Team/Honda Civic Type R FK7 TCR) foi nono e John Filippi (Sébastien Loeb Racing/CUPRA Leon Competición TCR) fechou o top 10.

O segundo piloto português em prova, Gustavo Moura Jr. (Volcano Motorsport/CUPRA Leon Competición TCR) foi 18º, tendo que escapar a um incidente à sua frente nas primeiras voltas da corrida, que podia facilmente ter envolvido o piloto luso da Volcano Motorsport.

A corrida 2 da ronda inaugural do TCR Europe, realiza-se amanhã às 14h15 e será Pepe Oriola a sair da pole position, fruto do décimo lugar conquistado na qualificação.