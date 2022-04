TCR Europe: Gustavo Júnior em Portimão com vontade de mostrar serviço | AutoSport

Gustavo Júnior encara com serenidade, aos 17 anos, o maior desafio da sua jovem carreira que será

a estreia no TCR Europe, este próximo fim de semana (29/30 e 1 maio), no Autódromo Internacional

do Algarve, em Portimão, integrando a equipa campeã em título, a Volcano Motorsport, ao volante de

um CUPRA León Competición.

Para o piloto de Paços de Ferreira, que no fim de semana anterior conquistou dois pódios (3º lugar)

no arranque do TCR Espanha em Jarama, desta vez o grau de exigência é ainda maior na pista algarvia.

“Sinto-me tranquilo e sem qualquer tipo de pressão, embora consciente de que irei estar entre os

‘tubarões’, mas também vou fazê-lo integrado na melhor equipa, a campeã da

europa, e isso deixa-me confiante. O TCR Europe está a um nível superior, mas no TCR Espanha

também se anda muito rápido, até porque competem nele pilotos que andam na frente no TCR

Europe, o que não deixa de ser um bom indicativo”.

Conhecedor do traçado da pista de Portimão, no qual já correu de KIA Picanto, Gustavo Júnior

recorda que agora a diferença vai ser enorme, quando estiver ao volante do CUPRA León Competición

TCR nº 24 da Volcano Motorsport.

“Já estou adaptado ao CUPRA, no qual me sinto como em casa. Nos primeiros treinos em

Portimão, e como já conheço o traçado, procurarei explorar logo o potencial do carro. Começarei

com alguma calma, mas sabendo que tenho é que andar para a frente”.

E quando questionado sobre o que, eventualmente, mais o preocupa na abordagem a esta estreia

no TCR Europe, o jovem piloto encolhe os ombros: “Sinceramente, nada! Estou tranquilo, só quero fazer o melhor que sei e vou dar o meu melhor para isso. Claro que ambiciono um bom resultado em Portimão e o meu objetivo será terminar as duas corridas o mais à frente possível. Quanto ao resto, logo se verá”.

Horário TCR Europe – Portimão

Sexta-feira (29 abril)

12h05 – Treinos Livres 1

15h30 – Treinos Livres 2

Sábado (30 abril)

09h35 – Qualificação

15h15 – Corrida 1

Domingo (1 maio)

14h15 – Corrida 2