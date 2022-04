TCR Espanha: Gustavo Moura no pódio em corrida de estreia | AutoSport

O jovem Gustavo Moura iniciou, na tarde de sábado, a sua participação no TCR Espanha, no circuito espanhol de Jarama, com a conquista do terceiro lugar na primeira corrida da jornada de abertura, aos comandos do CUPRA León Competición TCR da equipa Volcano Motorsport.

Com a pista molhada, a corrida, para a qual o jovem piloto português partiu da terceira linha da grelha (5ª posição), acabaria por ser algo caótica, começando logo com a saída de pista do detentor da “pole”, o russo Klim Gavrilov, cujo CUPRA ficou na areia da escapatória da primeira curva. O safety car entrou, então, pela primeira vez em pista, na qual se manteve durante quatro voltas.

Na liderança desde a primeira volta, Isidro Callejas (CUPRA) tinha Alejandro Geppert (Hyundai) como adversário direto, depois deste último ter recuperado a segunda posição a Gustavo Júnior, que fizera um excelente arranque. Pouco depois do recomeço da corrida, uma nova saída de pista obrigava a nova intervenção do safety-car e a duas voltas do final, quando tentava o tudo por tudo para subir ao segundo lugar, o piloto português da Volcano Motorsport acabaria por sair em frente no final da reta da meta e tocar no seu colega de equipa e líder da corrida, Isidro Callejas. A direção de prova decidia, então, dá-la por terminada, prevalecendo a classificação no final da volta anterior.

“Esta primeira corrida acabou mal, mas o resultado não será mau de todo. Foi um dia complicado, atendendo às condições atmosféricas, pois tanto chovia como já estava sol. Na qualificação andei com pneus de chuva, quando a pista estava a secar… Fiz um bom arranque e depois a corrida foi quase sempre com safety car, até eu bloquear rodas e acabar por bater no carro do meu colega. Amanhã, espero fazer melhor, até porque para uma das corridas largarei da ‘pole’ e na outra de quarto ou quinto. Vou procurer em ambas partir bem outra vez e depois logo se verá…”, afirmou Gustavo Júnior.

Corrida 1 (Classificação final)

1º, Isidro Callejas (CUPRA León Competición TCR), 7 voltas

2º, Alejandro Gepper (Hyundai Elantra N TCR), + 0.712s

3º, Gustavo Júnior (CUPRA León Competición TCR), + 1.192

4º, Miguel Villacieros (Hyundai Elantra N TCR), + 1.784

Este domingo, a segunda corrida do TCR Espanha disputa-se às 11h50 (hora portuguesa) e a terceira e última tem início pelas 17h35.