TCR Espanha: Gustavo Júnior soma segundo pódio em Jarama | AutoSport

Gustavo Júnior conquistou, este domingo, mais um terceiro lugar na jornada de abertura do TCR Espanha, no circuito de Jarama, fazendo um balanço positivo no regresso a casa e quando começa a pensar na sua estreia, no próximo fim de semana (30 abril/1 de maio), no TCR Europe, cuja prova de abertura está agendada para o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Depois de no sábado, na primeira das três corridas na pista madrilena e sob condições atmosféricas bastante instáveis, ter assegurado o seu primeiro pódio (3º lugar) da época, este domingo, na segunda corrida, o jovem piloto de Paços de Ferreira que integra a Volcano Motorsport, partiu da “pole”, mas não resistiu à pressão dos seus experientes colegas de equipa. Numa corrida dominada em absoluto pelos pilotos dos CUPRA, o triunfo foi conquistado por Isidro Callejas, que liderou de fio a pavio na frente de Gavrilov e de Gustavo Júnior, face aos dois Hyundai Elantra da Teo Martin Motorsport.

Na terceira e última corrida, para a qual partiu da quinta posição da grelha, Gustavo Júnior não conseguiu mais do que ganhar um lugar, preocupado em levar o seu CUPRA intacto até ao final, já com o pensamento na jornada de abertura do TCR Europe, em Portimão…

“O balanço que faço desta estreia no TCR Espanha é positivo, pois conquistei mais um terceiro lugar e, não menos importante, concluí as duas corridas deste domingo. Nesta última ainda tentei, de início, chegar-me mais à frente, mas o CUPRA já acusava um grande desgaste dos pneus dianteiros e eu só pensava em mantê-lo intacto para Portimão. A próxima corrida do TCR Espanha será em Jerez de la Frontera, um circuito que eu conheço, ao contrário do que sucedia aqui, em Jarama, e no qual me dei muito bem quando corria nos KIA, pelo que só posso pensar em fazer melhor. Tenho que evoluir em vários aspetos, até porque ganhar é sempre o objetivo, e acredito que com a ajuda da Volcano Motorsport vou consegui-lo”, declarou, no final da jornada de Jarama, o jovem piloto de Paços de Ferreira.

Corrida 2 (Classificação final)

1º, Isidro Callejas (CUPRA León Competición TCR), 14 voltas

2º, Klim Gavrilov (CUPRA León Competición TCR), + 9.876s

3º, Gustavo Júnior (CUPRA León Competición TCR), + 11.093

4º, Alejandro Gepper (Hyundai Elantra N TCR), + 12.344

5º, Miguel Villacieros (Hyundai Elantra N TCR), a 2 voltas

Corrida 3 (Classificação final)

1º, Klim Gavrilov (CUPRA León Competición TCR), 14 voltas

2º, Isidro Callejas (CUPRA León Competición TCR), + 0.532s

3º, Alejandro Gepper (Hyundai Elantra N TCR), + 13.933

4º, Gustavo Júnior (CUPRA León Competición TCR), + 16.424

5º, Miguel Villacieros (Hyundai Elantra N TCR), + 20.231