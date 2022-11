Taça GT Macau: Terceira Vitória de Maro Engel | AutoSport

Maro Engel assegurou a sua terceira vitória na Taça GT Macau/Galaxy Entertainment, depois de bater o seu colega na Mercedes, Raffaele Marciello. A corrida final, que foi reduzida a oito voltas, teve um início entusiasmante graças ao duo da Mercedes, Engel e Marciello.

Os dois fizeram as duas primeiras curvas lado a lado enquanto lutavam por posição crítica em pista, tendo Marciello levado a melhor na Mandarim, o que lhe permitiu assegurar o comando.

Conseguiu imediatamente colocar alguma vantagem entre o seu AMG da Toro Racing e o carro de Engel inscrito pela Craft Bamboo, mas a sua liderança foi de pouca dura.

Estavam apenas decorridas duas voltas, quando a corrida de Marciello chegou ao seu final ao entrar na escapatória da Melco, terminando com as esperanças de uma segunda coroa na Taça GT Macau. Momentos mais tarde a corrida foi neutralizada com Safety-Car para permitir que o BMW de Leong Ian Veng pudesse ser recuperado dos Esses da Solidão, onde tinha parado.

Acabou por ser um longo período de neutralização, com a corrida a regressar à situação de bandeiras verdes com apenas duas das oito voltas por realizar. Edoardo Mortara deu o seu melhor para dar luta a Engel ao longo das duas voltas até à bandeira de xadrez, mas o alemão manteve a calma para vencer a corrida.

Esta vitória torna Engel num vencedor de três edições da Taça GT Macau, juntando este triunfo aos de 2014 e 2015: “É fantástico conquistar outra vitória na corrida principal”, disse Engel. “Estivemos perto em muitas ocasiões ao longo dos anos, mas nunca o conseguimos fazer. Fazê-lo com a Craft-Bamboo Racing, que é uma equipa sediada em Hong Kong, é fantástico”.

“São ainda tempos difíceis de momento, portanto, quero agradecer a todos os que não estão cá e que nos estavam a ajudar remotamente.

Tanto à Craft-Bamboo como à Mercedes AMG, em Affalterbach. Muito obrigado a todos. Acordaram a horas loucas para se juntarem a nós nos debriefs e ajudarem-nos este fim-de-semana”.

“Foi, decididamente, mais duro que o esperado com o Raffaele. Ele fez um grande arranque e estávamos lado a lado ao longo da Mandarim. Sabia que tinha de dar o máximo que podia para me manter próximo e colocar pressão nele. Não tenho a certeza do que lhe aconteceu, mas é evidente que estamos muito satisfeitos com esta vitória”.

Mortara terminou em segundo, ao passo que Alexandre Imperatori (Porsche) passou Ling Kang (Lamborghini), que ontem tinha surpreendentemente conquistado um pódio, para terminar em terceiro.

Ling terminou em quarto à frente de Chen Wei An (Ferrari) e Adderly Fong (Audi), que recuperou do seu acidente na Corrida 1. Chang Chien Shang (Mercedes), Liu Qi Ren (Lamborghini), Andy Zheng (Mercedes) e Wu Rui Hua (Audi) completaram os dez primeiros.

FOTO Galen Chan