Taça do Mundo FIA GT regressa este ano, mas… | AutoSport

Tudo está dependente da retirada da obrigatoriedade de quarentena ao chegar a Macau. Foi isso que o Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, reunido no Mónaco, ratificou. A Taça do Mundo FIA GT regressa ao circuito da Guia, entre os dias 17 e 21 de Novembro deste ano, se as autoridades regionais não obrigarem a quarentena.

Foi acordada uma data limite para tomar esta decisão entre a FIA e a autoridade desportiva local.