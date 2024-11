Taça do Mundo FIA GT: Raffaele Marciello foi o mais rápido na qualificação

Raffaele Marciello conquistou a pole position para a Corrida de Qualificação de sábado na Taça do Mundo FIA GT em Macau, liderando uma dobradinha da BMW, com uma melhor volta de 2:16.509.

Marciello superou Dries Vanthoor por 0,053 segundos, marcando a quarta pole consecutiva de Marciello na Taça do Mundo de GT. Maro Engel (Mercedes-AMG) e Antonio Fuoco (Ferrari) qualificaram-se em terceiro e quarto, respetivamente, com Augusto Farfus (BMW) a fechar os cinco primeiros.

A sessão foi marcada por algumas interrupções, incluindo os despistes de Laurin Heinrich (Porsche) e Jules Gounon (Mercedes-AMG). O forte acidente de Luca Engstler em Mandarin fez com que a sessão terminasse mais cedo, com Engstler a escapar a ferimentos graves, mas a necessitar de exames de precaução devido a dores no joelho. O seu Lamborghini está provavelmente fora do fim de semana.

A corrida de qualificação de 12 voltas terá lugar no sábado às 13h50, hora local, com transmissão em direto no canal YouTube da FIA.

