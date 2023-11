Taça do Mundo FIA de GT, Macau: Raffaele Marciello foi o mais forte na corrida de qualificação | AutoSport

Raffaele Marciello deu mais um passo para uma nova vitória na Taça do Mundo FIA de GT, ao vencer a corrida de qualificação em Macau, que define a ordem da grelha para a corrida final de 16 voltas que decidirá o vencedor.

O piloto da Mercedes-AMG Team Landgraf capitalizou a sua pole position, passando a liderar o pelotão desde a partida até ao final da prova no icónico Circuito da Guia.

Numa corrida interrompida por dois períodos de safety car e uma bandeira vermelha, Maro Engel colocou um outro Mercedes-AMG GT3 no segundo lugar da classificação, 1,172s atrás de Marciello, enquanto Edoardo Mortara completou os três primeiros aos comandos do Audi R8 LMS GT3 Evo 2 da Audi Sport Asia Team Absolute.

A fuga de Engel desde o arranque foi decisiva na luta pelo segundo lugar, atrás de Marciello. O alemão, ao serviço da Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing, conseguiu ficar nesta posição na primeira curva e, depois, mantê-la quando o pelotão se precipitou na curva Mandarim Oriental a alta velocidade.

Com Matteo Cairoli (Absolute Racing Porsche) e Thomas Preining (HubAuto Racing Porsche) a pararem com danos na saída da curva de São Francisco, seguiu-se um período de quatro voltas atrás do safety car enquanto os carros eram removidos. Quando a corrida recomeçou, Daniel Juncadella tentou roubar o terceiro lugar a Mortara em Lisboa. Embora o espanhol estivesse ligeiramente à frente na entrada da curva, o seu posicionamento por fora significava que Mortara tinha vantagem. Com espaço insuficiente para ambos os carros passarem lado a lado pela curva, Juncadella acabou por tocar na barreira de pneus e cedeu o lugar.

O breve atraso do piloto da Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing deixou Mortara ainda em terceiro, enquanto Juncadella ficou para trás, com um toque de Augusto Farfus (ROWE Racing BMW) a agravar as suas dificuldades.

Seguiu-se uma segunda intervenção do safety car, depois de Adderly Fong ter sofrido um forte despiste à saída de Mandarim.O piloto da Uno Racing Team perdeu o controlo da traseira do seu Audi, embateu nas barreiras do lado de fora da curva, antes de fazer ricochete para a pista, onde houve um forte contacto. O piloto de Hong Kong não sofreu ferimentos, mas com os detrito em pista e as barreiras de segurança significativamente danificadas, a corrida foi interrompida para permitir uma limpeza completa e a realização de reparações.

Quando a corrida recomeçou, foi efetivamente um sprint de duas voltas até à bandeira. Embora as quatro primeiras posições se mantivessem inalteradas, Sheldon van der Linde ultrapassou o seu colega estreante de Macau, Daniel Serra, e ficou em quinto a caminho de Lisboa.

Laurens Vanthoor, Christophe Haase, Juncadella e Earl Bamber completaram o top 10, enquanto o chinês Leo Honli Ye terminou como o melhor piloto da classificação Silver , em 13º.

A corrida de 16 voltas está agendada para começar às 12:05h, hora local (4:05h em Portugal continental).

Foto: Galen Chan