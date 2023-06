Taça do Mundo FIA de GT e de F3 regressam a Macau em novembro | AutoSport

A Taça do Mundo FIA GT e a Taça do Mundo de Fórmula 3 vão ter lugar pela primeira vez desde 2019, com as duas competições a regressarem ao Circuito da Guia de Macau, para a histórica 70ª corrida do Grande Prémio de Macau, realizando-se como de costume em novembro.

As competições da FIA regressam após os anos marcados pelos cancelamentos devido à pandemia, depois de um novo acordo de três anos ter sido assinado entre as partes envolvidas. FIA, Associação Geral de Automóveis de Macau-China (AAMC) e o Comité Organizador do Grande Prémio de Macau chegaram a acordo para manter as provas da Taça do Mundo no traçado citadino de Macau, começando pelo regresso este ano, entre os dias 16 e 19 de novembro.

Ambas as competições serão disputadas em duas mangas de corrida durante o fim de semana, cada uma com uma corrida de qualificação seguida de uma corrida principal para a decisão do título e o vencedor da Taça do Mundo de F3 será classificado como o vencedor do 70º Grande Prémio de Macau.

As inscrições para ambas as competições serão abertas a 1 de julho, com os prazos fixados até 31 de agosto para a Taça do Mundo FIA GT e 30 de setembro para a Taça do Mundo FIA F3.