Taça do Mundo de GT novamente adiada | AutoSport

A Taça do Mundo de GT da FIA foi cancelada pelo segundo ano consecutivo na sequência da decisão da FIA de se retirar do Grande Prémio de Macau devido às medidas de quarentena do coronavírus da nação.

Com a exigência de quarentena por parte do governo local a complicar a logística do evento, o que impede mais uma vez o evento, que já contava com 27 inscritos, o que era uma subida considerável face aos eventos anteriores.

Para além do cancelamento da Taça do Mundo, a FIA também cancelou a prova do Campeonato do Mundo de F3 e do WTCR. O GT World Cup do ano passado foi substituído por uma competição nacional de GT organizado pelas autoridades locais, que se espera que volte a realizar-se.