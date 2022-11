Taça de Carros de Turismo de Macau: Triunfo de Rob Huff | AutoSport

Rob Huff manteve a sua senda de triunfos em Macau ao conquistar uma vitória dominadora na prova de abertura da Taça de Carros de Turismo de Macau – China Touring Car Championship – MGM.

Aos comandos de um MG5 X Power TCR, Huff bateu todo o restante pelotão na travagem para a primeira curva, depois de arrancar da pole-position, não sendo minimamente desafiado depois disso.

Num dia que marcou o seu décimo aniversário como Campeão do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA, a sua vitória na corrida de abertura da Taça de Carros de Turismo de Macau – China Touring Car Championship significou o seu décimo primeiro sucesso no Circuito da Guia Macau – juntando-se a oito triunfos na Corrida da Guia Macau e a duas vitórias em corridas de qualificação que já tinha no seu currículo.

A sua vantagem na vitória na corrida de nove voltas, que não foi interrompida, foi de 3,986s sobre o David Zhu, da Shell Teamwork Lynk & Co Racing, tendo o colega de equipa deste, Sunny Wong Yat Shing, completado o pódio.

O resultado de Wong foi impressionante, uma vez que alinhou no décimo quarto lugar na grelha de partida no seu Lynk & Co 03 TCR, tendo sido conquistado com uma manobra oportunística a Zhang Zhi Qiang – o vencedor das duas últimas edições da Corrida da Guia Macau. A tentativa de Zhang em recuperar a sua posição não deu em nada e teve de se contentar com o quarto lugar à frente do MG5 de Zhang Zhen Dong, que ficou com uma vantagem de três segundos sobre o seu colega de equipa Cao Hong Wei.

FOTO Oficial