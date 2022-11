Taça de Carros de Turismo de Macau: Rob Huff na pole-position, Rodolfo Ávila, foi quinto | AutoSport

Rob Huff conquistou a pole-position para a corrida de abertura da Taça de Carros de Turismo de Macau – China Touring Car Championship – MGM com uma performance dominante na qualificação. Huff, a pilotar um MG5 X Power TCR, foi o mais rápido em ambas as sessões de qualificação e terminou mais de meio segundo à frente dos restantes no final da Q2, com uma melhor volta de 2m33,307s na luta de dez minutos pela pole-position.

O piloto britânico alcançou o topo, batendo o SAIC Volkswagen Lamando L CTCC da Jiang Teng Yi, que foi segundo na Q2 – a 0,558s – apesar de estacionar o carro na trajectória interior da longa aceleração para a Curva Lisboa nos minutos finais da sessão.

David Zhu foi o terceiro mais rápido dos inscritos pela Shell Teamwork Lynk & Co Racing.

Ficou a 1,481s de Huff, em terceiro, com o Lynk & Co 03 TCR de Zhang Zhi Qiang – vencedor das duas mais recentes edições da Corrida da Guia Macau – em quarto.

O piloto de Macau, Rodolfo Ávila, foi quinto no seu MG5, com Lin Cheng Hua o mais rápido dos cinco Audi RS3 LMS do pelotão, ficando em nono. Terá de partilhar a primeira linha para a Corrida 2 no domingo, na qual a grelha de partida é formada ao inverter os dez primeiros da Q2, com o Volkswagen de Xie Xin Zhe.

FOTO Galen Chan