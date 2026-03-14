SWC, Motorland: Noah Monteiro mais perto do título

Kasper Schormans foi o vencedor da corrida Sprint, a segunda do dia no Spanish Winter Championship, novamente marcada por muitos Safety Cars. Noah Monteiro tentou fechar as contas do título hoje, mas ainda não pode festejar.

Schormans começou da pole, seguido de Simon Bulbarella e Miki Blascos. Monteiro largou de nono, logo atrás de Vivek Kanthan, agora o grande adversário na luta pelo título.

A largada decorreu sem problemas e Schormans manteve a liderança, num top 3 inalterado. Kanthan conseguiu subir ao sexto posto, enquanto Monteiro se manteve na nona posição. Mas um Safety Car logo na primeira volta colocou a corrida em pausa, com Beau Lowette a ficar parado em pista. No entanto, a interrupção foi curta.

No recomeço, Schormans manteve a liderança e ganhou alguma distância para Bulbarella com Kanthan a conseguir subir o quinto posto, conseguindo pouco depois subir ao quarto lugar. Schormans afastava-se da concorrência enquanto Reno Francott subiu ao segundo lugar, à frente de Bulbarella. Ainda na segunda volta, Monteiro subia ao sétimo lugar, numa abordagem mais cautelosa, mas igualmente assertiva.

Kanthan continuava com a corda toda e subia ao terceiro lugar, com Monteiro a apertar mais a concorrência e continuar a sua progressão, interrompida por mais uma entrada do Safety Car, com Louis Cochet parado em pista, sem a asa traseira.

A ordem era Schormans, Francot, Kanthan, Boris Lyzen Bulbarella e Monteiro. O português precisava apenas de ganhar mais uma posição para carimbar o título.

No recomeço, Schormans manteve o primeiro lugar, enquanto Kanthan perdeu o lugar para Lyzen, enquanto Monteiro lutava para passar Bulbarella. Mas Rocco Coronel intrometeu-se na luta, tal como Nathan Tye e o português caiu para o oitavo lugar. Miki Blascos e Ty Fisher foram os responsáveis pela nova entrada do Safety Car.

A corrida terminou com o Safety Car em pista. Schormans venceu, seguido de Francot, Lyzen, Kanthan, Bulbarella, Coronel, Tye e Monteiro. Maria Neto terminou no 23º lugar e Max Radeck terminou no 21º posto.

Monteiro está muito perto do título e “só” tem de fazer a pole amanhã para o confirmar. A última corrida desta competição está agendada para as 9:40.