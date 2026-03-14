SWC, Motorland: Noah Monteiro fica a 0,07 segundos da vitória

Com frio e muito vento, as jovens estrelas do Spanish Winter Championship prepararam-se para a primeira corrida do derradeiro fim de semana da competição. Noah Monteiro, líder da classificação, conquistou o quarto lugar na qualificação, atrás do pole sitter Nathan Tye. Rocco Coronel e Daniel Kelleher completaram o top 3.

Do lado dos portugueses, Max Radeck fez o 25.º tempo e Maria Neto registou o 26.º melhor cronómetro para esta primeira corrida do fim de semana.​

Tye, o principal adversário de Monteiro nas contas do campeonato, conseguiu um bom arranque e manteve o primeiro lugar, enquanto Noah perdeu uma posição na primeira curva. Depois de uma primeira volta alucinante, Coronel subiu ao primeiro lugar, enquanto Tye caiu para sexto, com Monteiro já em terceiro. Tye acabaria por cair ainda mais na classificação, com um problema (possivelmente um furo) que escancarava as portas do título a Monteiro.

No final da segunda volta, Coronel cometeu um erro e entregou a liderança a Vivek Kanthan, com Monteiro em segundo. O Safety Car foi chamado enquanto os comissários tentavam retirar da pista dois carros que ficaram imobilizados (Fausto Arnaudo e Kelleher). A ordem na frente era Kanthan, Monteiro, Coronel, Borys Lyzen e Kasper Schormans.

No recomeço, Kanthan não conseguiu enganar Monteiro, que não deixou fugir o colega de equipa, com Coronel no seu encalço, pressionando o jovem português. Ainda nessa volta, o Safety Car foi novamente chamado à pista para ser retirado o carro de Jacob Micalleff, depois de um contacto com Miki Blascos. Tye tinha conseguido subir ao 18.º posto, enquanto Monteiro se mantinha em segundo, atrás de Kanthan.

Com 10 minutos para o fim, a corrida recomeçou, com Kanthan a ganhar alguma distância e Monteiro a defender-se de Coronel. Mas o Safety Car foi novamente chamado, com Simon Bulbarella a ir parar à caixa de gravilha em mais uma interrupção.

Faltavam pouco mais de dois minutos para o fim da corrida quando Kanthan repetiu o truque e se manteve na frente, com Monteiro a conseguir, momentaneamente, sacudir a pressão de Coronel, sendo que o top 3 se começou a afastar da concorrência. Monteiro fez a melhor volta e conseguiu afastar-se um pouco de Coronel, com Kanthan na liderança e Tye em 12.º, após uma excelente recuperação.

Monteiro deu tudo e tentou passar Kanthan, mas ficou a 0,07 segundos da vitória e da confirmação do título. Kanthan venceu, seguido de Monteiro e Coronel. Nathan Tye ficou em oitavo e as suas aspirações ao título ficavam comprometidas. Já Monteiro consolidava a liderança e conseguia mais um pódio nesta competição de inverno. Maria Germano Neto terminou em 23º, com a jovem piloto envolvida em boas lutas, tendo estado no top 20 durante boa parte da corrida. Max Radeck terminou em 24º.

A corrida Sprint está agendada para as 14:10.