SWC: Campeonato espanhol de inverno começou este fim de semana, com portugueses em destaque

O Spanish Winter Championship arrancou este fim-de-semana no Autódromo Internacional do Algarve, dando início à segunda temporada das categorias E4 e E3. Cerca de 70 pilotos marcam presença em Portimão, compondo uma grelha internacional que reforça o estatuto da competição como uma das principais plataformas europeias de desenvolvimento no período de inverno.

Após a época inaugural em 2025, vencida por Thomas Strauven na E4 e por Maciej Gladyzs na E3, o campeonato procura novos protagonistas, já que ambos os campeões avançaram para outros desafios. Entre os pontos de interesse destaca-se a progressão natural na escada competitiva, com o campeão e o vice-campeão do F4 espanhol a subirem à E3.

O formato da competição

O calendário da E4, onde militam os jovens talentos portugueses, contará com três rondas, todas partilhadas com a série de inverno da Eurocup-3. Portimão abre a época, seguindo-se o regresso da Fórmula 4 ao Circuito del Jarama e a conclusão em MotorLand Aragón.

Calendário 2026:

Ronda 1: Autódromo Internacional do Algarve (20 a 22 de fevereiro)

Ronda 2: Circuito del Jarama (27 de fevereiro a 1 de março)

Ronda 3: MotorLand Aragón (13 a 15 de março)

O formato competitivo replica o modelo adotado na Eurocup-3, com pequenas diferenças nas sessões de sexta-feira. Haverá um teste oficial de uma hora, seguido de dois treinos livres de 30 minutos. No sábado realiza-se uma qualificação de 20 minutos que define a grelha da primeira corrida (30 minutos mais uma volta).

A segunda corrida do dia, em formato sprint (20 minutos mais uma volta), terá grelha invertida para os 12 primeiros da qualificação — aumento face aos 10 do ano passado. No domingo, nova qualificação de 20 minutos determinará a ordem de partida para a corrida final (30 minutos mais uma volta).

A pontuação nas corridas principal e final seguirá o sistema FIA, atribuindo 25 pontos ao vencedor até um ponto ao décimo classificado. A sprint premiará o vencedor com 10 pontos, também até ao décimo lugar. Serão ainda atribuídos dois pontos ao mais rápido em cada qualificação e um ponto pela volta mais rápida em cada corrida.

Os pilotos que participem apenas nas duas últimas rondas serão considerados convidados e não pontuarão. Como novidade, o campeão terá direito a um teste num monolugar da Eurocup-3. Mantém-se igualmente o troféu de rookie e o troféu feminino, atribuído à piloto mais bem classificada em cada corrida.

As estrelas portuguesas em ação

Neste fim de semana o foco português esteve em três nomes: Noah Monteiro, Maria Germano Neto e Max Radek. Noah já competiu na F4 espanhola no ano passado e este ano representa as cores da Griffin Core by Campos. Em 2025, as vitórias de Strauven e a presença constante de Przyrowski na parte de cima da tabela de classificação fizeram com que a Griffin Core by Campos conquistasse o título por equipas tanto na série de inverno como na temporada principal. São, portanto, a referência e Noah Monteiro segue focado nos primeiros lugares da tabela para este ano.

Maria Germano Neto faz a sua estreia nos monolugares. A jovem estrela portuguesa continua o seu percurso de afirmação no motorsport internacional. Maria, de quinze anos, competiu na categoria OK por toda a Europa no ano passado. A piloto portuguesa recebeu ainda o apoio da Ferrari Driver Academy depois de ter vencido a categoria júnior do Girls on Track – Rising Stars em 2021. Este ano representa as cores da TC Racing, estrutura do futebolista Thibaut Courtois.

Já Max Radeck estreia-se também nos monolugares com a DX Racing Team. No ano passado, o piloto português competiu na categoria X30 Senior da IAME Euro Series e na final da IAME Warriors, para além de ter participado com a DEForce Racing nos testes de outono da USF2000.

Os resultados

O fim de semana começou bem para Noah Monteiro, depois de ser o mais rápido nas duas sessões de treinos livres de sexta‑feira. Para Radeck e Neto os primeiros treinos foram de adaptação a uma realidade completamente diferente. Na qualificação, tudo se complicou para Monteiro. Um problema mecânico impediu-o de participar na qualificação de sábado, deixando‑o sem tempo registado e relegado para a última posição da grelha, o 32º lugar. Maria Neto fez o 25º tempo e Max Radeck assinou o 28º registo. A pole ficou para o norte-americano Vivek Kanthan (colega de Monteiro na Griffin Core).

A corrida 1 sorriu a Nathan Tye (Drivex) mas Noah Monteiro foi um dos grandes destaques. Ao longo da prova, e apesar da intervenção do safety car a meio da distância, Noah foi ganhando posições de forma progressiva, evitando erros e gerindo o risco em batalhas diretas no pelotão. No final, cruzou a linha de meta na 4ª posição absoluta, completando uma recuperação do 32º ao 4º lugar que entra para a história recente da Fórmula 4 Espanhola como uma das mais impressionantes remontadas registadas na categoria. Maria Neto deu sinais positivos e conseguiu terminar na 21ª posição, enquanto que Max terminou prematuramente a sua participação à 12ª volta.

These are the drivers who secured a place in the points➕🔢 #SpanishWinterChampionship *Provisional Results pic.twitter.com/fDIspjGvk3 — swchofficial (@swchofficial) February 21, 2026

A corrida sprint teve como vencedor Andrej Petrovic (T-Code by Amtog) enquanto Monteiro conseguiu terminar na 10ª posição depois de voltar a largar do fim da grelha. Um dia muito forte por parte do jovem Noah que mostrou resiliência e velocidade, num dia repleto de desafios que resolveu com maturidade. Maria Neto conseguiu o 25º posto, enquanto Max Radeck terminou a corrida no 24º lugar dando continuidade à sua adaptação.

Short, intense, and exciting — these are the drivers who secured top ten finishes in each Sprint Race 💥 #SpanishWinterChampionship pic.twitter.com/EisUfsLglL — swchofficial (@swchofficial) February 21, 2026

Hoje, no derradeiro dia em Portimão, a velocidade de Monteiro ficou novamente evidente. Lutou com unhas e dentes pela pole na Qualificação 2, que escapou por apenas 0.041seg. o que o deixava em excelente posição para a terceira corrida do fim de semana. A última meia hora de competição para os jovens da F4 espanhola foi marcada por um aparatoso acidente, felizmente sem consequências para os pilotos envolvidos. Na frente da corrida, vimos uma intensa luta pela vitória entre Nathan Tye e Noah Monteiro. Tye venceu, mas o português ficou a 0.361 seg. da vitória. Mas as boas notícias também vinham dos restantes representantes lusos. Maria Neto terminou a corrida num excelente 13º lugar, enquanto Max Radeck completou a corrida no 18º posto.

Um fim de semana positivo, com Monteiro a afirmar-se entre os mais rápidos da competição de inverno e enquanto Maria e Max mostraram uma notável evolução ao longo do fim de semana, cujo objetivo passava mais pela aprendizagem do que pela performance pura, num circuito de grande exigência. Primeiro exame concluído com boa nota.

O próximo fim de semana, em Jarama, trará mais competição.

Resultados AQUI

Fotos: Comunicação Noah Monteiro