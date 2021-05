Supercars: Mercedes da Bullitt Racing de regresso | AutoSport

Após vários pódios em 2019, a Bullitt Racing regressa agora ao renomeado Supercars Series para fazer a temporada completa com um Mercedes-AMG GT4.



A formação com sede em Marbella, inscreveu para 2021 um Mercedes nos 5 fins-de-semana que atribuem o titulo da competição patrocinada pela Gupe, GC24 que terá inicio já nos próximos dias 5 e 6 de Junho no circuito de Jarama.

A Bullitt Racing, fundada por Stephen Pattrick competiu regularmente no GT4 European Series, tendo no final de 2019 participado no GT4 South European com dois Mercedes-AMG. Gostaram do conceito da nova competição ibérica e regressam em 2021 apostam para já com um Mercedes AMG GT4, pois tem 2 carros germânicos à disposição.

O Mercedes-AMG GT4 terá ao volante o experiente piloto e CEO da estrutura, Stephen Pattrick e Romain Monti, piloto e Vencedor do GT3 World Challenge 24H SPA Silver, conhece bem a equipa e já terminou em 7º lugar, com as cores da Bullitt Racing, no competitivo GT4 European Series em 2019. Esta dupla franco-britânica com certeza irá disputar vitórias na categoria Pro-Am e será séria candidatos ao título final.

Diogo Ferrão, responsável pelo Supercars- GT4 South, aponta que “é um orgulho voltar a receber pelo 3º ano consecutivo, de uma equipa de tão elevada qualidade na nossa competição. O regresso desta equipa, habituada a alguns dos melhores campeonatos do, mundo só pode ser um motivo de motivação e orgulho para a nossa organização.”

Com esta confirmação por parte da equipa sediada em Marbella, este é o terceiro Mercedes AMG GT4 confirmado nos Supercars – GT4 South, a par de José Correia e do carro preparado pela Sports and You.



A época dos Supercars- GT4 South será composta por 5 Jornadas duplas. Iniciando a sua atividade no Circuito de Jarama nos dias 5 e 6 de Junho, seguido de duas corridas no Autódromo do Estoril (10/11 Julho), uma passagem por Valência após o interregno de Verão ( 25/26 de Setembro), Autódromo de Portimão (16/17 Outubro) e terá a sua jornada final no Circuito de Jerez no inicio de Novembro (6/7 Novembro).