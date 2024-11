Supercars Jarama RACE: NM Racing Team destacou-se no campeonato por equipas

A NM Racing Team teve uma temporada de sucesso em 2024, destacando-se nos campeonatos Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE com uma campanha competitiva que resultou em múltiplos títulos.

A equipa espanhola inscreveu quatro Mercedes AMG GT4, conquistando vitórias nas divisões GT4 Pro, GT4 Bronze e GT4 Am. Keith Gatehouse e Igor Sorokin garantiram o título da GT4 Am, enquanto Alberto de Martín e Nil Montserrat venceram na GT4 Bronze na competição espanhola e ficaram com o vice-campeonato na ibérica.

Guillermo Aso e Filip Vava disputaram o título de pilotos até a última corrida, mas César Machado e Jan Durán levaram a melhor. Andy Cantú e Alba Cano, com uma vitória em Jarama, contribuíram para que a NM Racing Team conquistasse o campeonato de equipas do Supercars Jarama RACE.

Nil Montserrat, piloto e chefe da equipa, destacou o trabalho em equipa como chave do sucesso, elogiando a competitividade e o crescimento do campeonato, onde a qualificação era frequentemente decidida por uma margem mínima. Montserrat anunciou que a equipa continuará a competir em 2025, buscando defender os seus títulos nos mesmos campeonatos.

“Sem dúvida, o trabalho de equipa foi a chave para ganhar este título. Foi muito bonito ver os nossos oito pilotos a ajudarem-se dentro e fora de pista. O trabalho de equipa de todo o nosso staff técnico foi também um fator-chave para conquistar este título”.

O homem da NM Racing Team olha para a forma competitiva como a equipa colocou em pista todos os Mercedes AMG GT4 como algo a destacar da temporada: “Saboreámos da mesma forma a vitória em todas as três divisões. Os quatro carros conseguiram vitórias e desfrutamos muito de cada uma delas”.

Esta capacidade para se mostrar competitiva em todas as pistas e divisões foi determinante para assegurar o campeonato de equipas do Supercars Jarama RACE. “É um título muito importante para a equipa e estamos muito orgulhosos porque demonstra o grande trabalho dos nossos oito pilotos e também de todo o nosso staff. Este título deve-se a eles”, sublinhou Nil Montserrat, que aponta que esta conquista é valorizada pela qualidade da competição: “o nível do campeonato foi extremamente elevado. Tivemos qualificações com quinze pilotos no mesmo segundo! A grelha de partida tem pilotos e equipas de muitíssimo nível, o que demonstra o bom crescimento do campeonato”.

Um crescimento do qual a NM Racing Team continuará a fazer parte, uma vez que estará em 2025 em pista para defender os seus títulos. “Vamos a mais! Vamos repetir o mesmo plano da temporada de 2024, combinando a nossa participação na totalidade de dois campeonatos: o Iberian Supercars e as GT4 European Series”, garantiu Nil Montserrat.