Supercars: Elantra #24 volta a liderar, agora no segundo treino | AutoSport

O Hyundai Elantra TCR da dupla Gustavo Moura / Luís Cidade, voltou a ser o mais rápido no Estoril, com o piloto a fazer a marca de 1:43.308, ficando à frente de Daniel Teixeira (Cupra TCR) e do Mercedes AMG GT4 da dupla Stephen Pattrick / Romain Monti, os melhores na classe GT4 Pro. O Mercedes AMG GT4 da dupla António Coimbra / Luís Silva, foi terceiro, os melhores em GT4 Bronze. Pedro Marques (Porsche 911.1 Cup 3.8) foi o mais rápido na classe GTC.

A dupla José e Gabriela Correia não foi para a pista devido a problemas no seu Mercedes AMG GT4.

Foto: Nuno Organista