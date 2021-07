Supercars: Gustavo Moura foi o mais rápido no TL1 | AutoSport

Gustavo Moura (Hyundai Elantra TCR) foi o mais rápido no primeiro treino livre dos SupersCars que tem lugar este fim de semana no Estoril. Jorge Silva, que corre no fim de semana ao lado de Pedro Silva no Audi RS3 LMS TCR, foi segundo a 0.733s com António Coimbra, que como sempre tem Luís Silva ao lado no Mercedes AMG GT4, foram terceiros e os melhores do GT4. Gonzalo de Andrés, que corre com Guillermo Aso no McLaren 570S GT4 foi quarto na frente de Daniel Teixeira (Cupra TCR).