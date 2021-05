Supercars GT4 South: José Correia e Gabriela Correia formam dupla | AutoSport

José Correia e Gabriela Correia vão partilhar o volante do Mercedes AMG GT4 e discutir a época de 2021 do Supercars GT4 South. A novidade foi avançada num evento de apresentação da equipa, realizado no domingo, na Quinta Solar da Pena.

Para o atual Campeão de Portugal de Montanha e rosto principal da JC Group Racing Team, a expectativa é grande: “Fazer equipa com a Gabriela deixa-me muito feliz. Será também a minha estreia em circuitos em Espanha e logo num novo campeonato. Vai ser seguramente um ano diferente para todos nós e queremos aprender e divertirmo-nos ao máximo em pista.”

Por seu lado, Gabriela Correia assinala o regresso à competição, após uma curta ausência: “É muito bom estar de volta e estou mesmo muito contente. A agenda pessoal nem sempre permite fazer tudo o que gostaríamos, mas felizmente vou poder realizar a temporada do Supercars GT4 South.”

O objetivo da dupla para esta primeira temporada passa por acumular experiência, num ano de adaptação a uma nova realidade.

Um desafio que tem início já nos dias 5 e 6 de junho, com a jornada de abertura realizada no circuito espanhol de Jarama. Sem qualquer teste ao volante do Mercedes AMG GT4, a prova inaugural da época será uma total novidade: “Temos duas corridas de 40 minutos e a primeira vai ser claramente de adaptação e depois veremos como tudo evolui”, afirmou José Correia, numa visão partilhada por Gabriela Correia: “Vai ser uma experiência nova para nós, num ambiente muito competitivo. Estou ansiosa pelo início das corridas.”

A época da dupla portuguesa no Supercars GT4 South é composta por um calendário de cinco provas, três nos traçados espanhóis de Jarama, Valência e Jerez, e duas rondas em solo luso, disputadas no Estoril e em Portimão.