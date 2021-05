Supercars/GT4 South: Francisco Carvalho e Jorge Rodrigues em Porsche Cayman GT4 | AutoSport

Francisco Carvalho e Jorge Rodrigues apostam num Porsche Cayman GT4 para o ataque ao título na renomeada Supercars- GT4 South. À semelhança de 2019, o piloto da Guarda alinhará ao volante de um Porsche Cayman GT4 muito semelhante àquele com que liderou a corrida no Estoril. O que difere é companheiro de equipa e a estrutura preparadora do carro alemão

A partilhar o importante papel da condução surge Jorge Rodrigues, o piloto de Braga, vencedor deinumeras corridas no Trofeo Abarth Europa, volta ao ativo. Os dois rápidos pilotos portugueses serão assistido pela equipa Lema Racing. Equipa originária da Eslovénia mas já com um vasto palmarés, como a participação no ETCC e na Clio Cup Spain. Em 2021 aceitaram o desafio da dupla portuguesa e atacarão o título da Supercars- GT4.

Para Francisco Carvalho, 2021 será um ano desafiante. ” O Porsche Cayman que vamos correr é um carro da geração anterior e como tal será mais díficil de chegar à frente nos circuitos com grandes retas, como são os Autódromos de Portimão e Estoril. Mas acredito que nos circuitos espanhóis estaremos na luta pelos lugares da frente.”

Jorge Rodrigues mostra-se entusiasmado com o seu regresso aos GT4, ” é com muita satisfação que anuncio o meu regresso ao ativo, ainda por mais o meu regresso aos GT4. Como se sabe corri em Itália ao volante de um Maseratti GT4, um carro que me proporcionou muitas alegrias e deixa muitas saudades. Sempre fui grande adepto da categoria GT4 e quando surgiu a oportunidade de voltar ao volante de um Porsche Cayman GT4 eu não a deixei escapar. Estou entusiasmado com este meu regresso mas confesso que só conseguirei partilhar os meus reais objectivos depois de testar o carro. É sempre prazer fazer equipa com um piloto tão conceituado com o Francisco e acho que nos vamos entender às mil maravilhas pois partilhamos do mesmo objectivo, andar o mais à frente possível. “

Jaka Marinšek, director de equipa diz, “nós, na Lema Racing estamos realmente felizes por fazermos parte de um campeonato que reúne carros e pistas tão bons, o nosso alinhamento é realmente experiente e rápido. Francisco venceu o campeonato ibérico de GT4 na classe GT4 em 2012, e por isso foi um sim fácil para nós levá-lo a bordo. Por outro lado, Jorge correu em Itália num GT4 e nós cruzámo-nos algumas vezes. Estamos confiantes de que lutaremos regularmente pelas posições da frente, o Porsche Cayman GT4 é um carro realmente bem equilibrado e rápido. Para ser honesto, não podemos esperar pela luz verde. “

A dupla de pilotos portugueses, que competirá pelo titulo da categoria AM, tem a sua estreia já marcada para os dias 5 e 6 de Junho no circuito madrileno de Jarama. Com esta confirmação, o Porsche Cayman GT4 da Lema Racing é o sexto veiculo de homologação GT4 a fazer parte da grelha desta que é a nova competição ibérica.