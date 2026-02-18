Supercars España passa a designar-se Campeonato de España de Supercars

O Supercars España passará a designar-se oficialmente Campeonato de España de Supercars a partir de 2026, após aprovação da Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), entrando numa nova fase de afirmação no panorama do automobilismo espanhol.

A alteração reflecte o crescimento sustentado da competição, que inicia a terceira temporada com maior presença de equipas nacionais e estrangeiras e um plantel cada vez mais competitivo. O aumento de interesse por parte de pilotos, equipas, público e meios de comunicação levou ao reconhecimento federativo e à integração plena no quadro oficial da modalidade.

Com este estatuto, a RFEDA passará a nomear um Delegado Técnico e um Comissário Desportivo, reforçando a fiscalização e a estrutura organizativa do campeonato. O calendário mantém o formato recente, com provas inseridas no contexto ibérico do universo Supercars Endurance.

A época arranca no Autódromo Internacional do Algarve (15 a 17 de maio), segue para Jarama (5 a 7 de junho), visita Valência (25 a 27 de setembro) e termina em Jerez de la Frontera (6 a 8 de novembro).

“É uma excelente notícia para o automobilismo espanhol a criação do Campeonato de España de Supercars. Após dois anos como Série Estatal aprovada pela RFEDA, a evolução do campeonato organizado pela Race Ready foi muito positiva, tanto na qualidade organizativa dos eventos como na participação de marcas, equipas, viaturas e pilotos. O seu calendário, de âmbito ibérico, enquadra-se num contexto de colaboração com os nossos vizinhos portugueses. Auguro um grande sucesso a este campeonato, que promete elevadas doses de espetáculo e competitividade em cada corrida pontuável”, afirmou Manuel Aviñó Roger, presidente da RFEDA.

“Esta decisão representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo destes anos. O Supercars España, agora Campeonato de España de Supercars, tem vindo a ganhar importância entre pilotos, equipas e público espanhóis, fruto do nosso esforço, mas também de todos os agentes envolvidos e dos circuitos que ajudaram a divulgar a competição. Com a chancela da RFEDA, o campeonato fica mais forte e entra numa nova fase de crescimento”, declarou Diogo Ferrão, CEO da Race Ready.