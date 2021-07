Supercars Endurane, Daniel Teixeira: “Desde a qualificação que sentia ter carro para ganhar” | AutoSport

Daniel Teixeira (JT59 Racing Team, CUPRA TCR) foi o grande vencedor da primeira corrida de 45 minutos da segunda jornada da SuperCars Endurence Series, na manhã deste domingo, no Autódromo do Estoril, ao bater por mais de 6 segundos a dupla Jorge Silva/Pedro Silva (Audi RS 3 LMS), numa manhã em que os veículos da classe TCR se superiorizaram aos GT4 na classificação absoluta, à semelhança do sucedido na qualificação.

Em termos absolutos, no terceiro lugar do pódio terminou a dupla espanhola do McLaren 570S e primeira da GT4 Pro, Guillermo Aso/Gonzalo de Andrés.

“Desde a qualificação que sentia ter carro para ganhar, ainda que com os outros TCR próximos. No arranque, devido à diferença de potência, perdi para ao GT4 e ao andar muito próximo deles sobreaqueci os travões. Tive que levantar um pouco o pé, para poder atacar na segunda metade da corrida. A partir do momento que passei para a frente, limitei-me a gerir a vantagem. Mas não foi uma corrida fácil”, explicava Daniel Teixeira, que dominou claramente entre os TCR e se o Hyundai Elantra N de Gustavo Moura e Luís Cidade ainda chegou a andar na luta, na segunda parte da corrida seria forçado a desistir, na sequência da quebra do amortecedor traseiro direito. Mas nessa mesma classe a dupla Jorge Silva/Pedro Silva, no Audi RS 3 LMS da Veloso Motorsport, revelou-se uma agradável surpresa e nunca deu muita folga a Teixeira.

“Na mudança de piloto consegui sair bem, mas o Hyundai Elantra fez um ‘pião’ à minha frente e fez-me perder algum tempo, sendo ultrapassado pelo Daniel Teixeira. Depois, consegui manter o ritmo e alcançar, no final, um resultado muito bom”, contava Paulo Silva.

Quem não esperaria começar o dia no Estoril com uma vitória na classe GT4 Pro foi a dupla espanhola da SMC Motorsport, terceira classificada absoluta. “Claro que estou muito contente com este triunfo. No início atrasámo-nos, e éramos sextos absolutos, mas a entrada do safety-car ajudou-nos, em duas voltas, a reduzir a diferença. E quando assumi o comando do carro adotei um ritmo forte que nos permitiu ganhar. Não esperava, sinceramente…”, confidenciava Gonzalo de Andrés.

Vencedor da classe GT4 Bronze, a dupla António Coimbra/Luís Silva, no Mercedes AMG da Sports & You, aspirava a algo mais, em termos absolutos, depois de ter liderado praticamente metade da corrida, na frente do Mercedes AMG da Bullitt Racing. “Ainda não consegui perceber o que se passou, pois desde que o António [Coimbra] me entregou o carro, numa

altura em que estaríamos no primeiro lugar absoluto, e saí para a pista, apenas foi ultrapassado por um carro…”, lamentava Luís Silva.

Mesmo sem ter oportunidade de fazer os treinos, devido a problemas elétricos no Mercedes AMG da JC Group Racing Team, a dupla José Correia/Gabriela Correia saiu do último lugar da grelha e apenas parou na sétima posição e no último lugar do pódio da classe GT4 Bronze, atrás do lituano Andrius Zemaitis (PROGT, Porsche 981 Cayman).

O Ginetta G50 da Tockwith Motorsport guiado por Paulo Sousa e Gemma Moore, apesar de alguns percalços no início (um pião que o levou até à gravilha), acabou por vencer a classe GTC, destacado de Pedro Marques (Moby Motorsport, Porsche 911 Cup), que se debateu com problemas, enquanto Francisco Gonçalves viu o Lotus Exige da 888_Motorsport deixar, pura e simplesmente, de funcionar na curva 1, motivando a entrada do safety car.



Corrida 1

1º, JT59 Racing Team, Daniel Teixeira (CUPRA TCR/TCR), 45:41.740

2º, Veloso Motorsport, Jorge Silva/Pedro Silva (Audi RS 3 LMS/TCR), + 6.960

3º, SMC Motorsport, Guillermo Aso/Gonzalo de Andrés (McLaren 570S/GT4 PRO), + 13.785

4º, Sport & You, António Coimbra/Luís Silva (Mercedes AMG/GT4 BRONZE), + 21.234

5º, PROGT, Andrius Zemaitis (Porsche 981 Cayman/GT4 BRONZE), + 33.837

6º, Bullitt Racing, Stephen Pattrick/Romain Monti (Mercedes AMG/GT4 PRO), + 38.337

7º, JC Group Racing Team, José Correia/Gabriela Correia (Mercedes AMG/GT4 BRONZE), +

44.078

8º, Tockwith Motorsport, Paulo Sousa/Gemma Moore (Ginetta G50/GTC), + 1.09.03

9º, Grupo TDS, Manuel Sousa/Luís Silva (CUPRA TCR), + 2 voltas

10º, º, Moby Motorsport, Pedro Marques (Porsche 911 Cup/GTC), + 2 voltas