SuperCars Endurance: Veloso Motorsport em busca de vitórias em Jerez | AutoSport

Depois de um fim de semana em Valência onde fechou as contas na classificação por equipas da Porsche Sprint Challenge Ibérica, além dos títulos de Francisco Mora e José Barros nas categorias Pro-AM e AM, respetivamente, a Veloso Motorsport regressa a Espanha para ajudar a dupla Patrick Cunha e Jorge Rodrigues a manterem-se na liderança da sua categoria no SuperCars Endurance, pretendendo alcançar as duas vitórias da ronda de Jerez.

O Iberian Supercars Endurance entra na segunda metade da época com a ronda do próximo fim de semana (21 e 22 de outubro) no circuito de Jerez de La Frontera, tendo a Veloso Motorsport a seu cargo o Audi R8 LMS GT4 dividido por Patrick Cunha e Jorge Rodrigues.

Além do facto de cada piloto deitar fora os dois piores resultados obtidos nas oito corridas da temporada, os pontos obtidos na derradeira jornada no Autódromo do Estoril não podem ser descontados, passando a jornada dupla de Jerez de La Frontera a ter um peso suplementar na forma como os pilotos vão encarar o fim de semana de competição com o Autódromo do Estoril a ser decisivo na atribuição dos diversos títulos.

A Veloso Motorsport está na liderança da categoria GT4 Bronze com o Audi R8 LMS GT4 pilotado por Patrick Cunha e Jorge Rodrigues. Para ambos os pilotos, o objetivo central da temporada é o título de Campeões de Portugal de Velocidade na categoria GT4 Bronze. Porém, a vitória na mesma categoria da Iberian Supercars Endurance não deixa de ser um objetivo para a dupla da Veloso Motorsport nesta temporada de 2023.

Luís Veloso, CEO da Veloso Motorsport afirmou que “mais um fim de semana em terras espanholas onde vamos dar tudo por tudo para nos aproximarmos de mais um troféu, mais um título. Para isso cuidamos com muito profissionalismo e atenção ao detalhe do Audi R8 LMS GT4 e tudo faremos para proporcionar aos nossos pilotos mais vitórias e, claro, dos títulos. As corridas de automóveis são imprevisíveis e a Veloso Motorsport está pronta para mitigar essa imprevisibilidade e chegar aos resultados pretendidos. O objetivo do fim de semana é mesmo esse… ganhar e ficar em condições de reclamar o título no final da temporada.”

A competição em Jerez tem um horário compacto entre sábado (21 de outubro) e domingo (22 de outubro). No primeiro dia vão decorrer os treinos cronometrados (11h55 e 12h15, hora de Lisboa) e no segundo dia as duas corridas (09h00 e 16h15).