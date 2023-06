Supercars Endurance, Jarama: três pódios para a SMC Motorsport | AutoSport

A segunda ronda da temporada 2023 do Supercars Endurance, competição que acompanha em determinadas rondas o Campeonato de Portugal de Velocidade, resultou em três pódios para os pilotos da McLaren Barcelona – SMC Motorsports no Circuito de Jarama.

O início de temporada positivo no Autódromo Internacional do Algarve teve uma continuidade no traçado madrileno com a dobradinha de pódios de Alfonso Colomina na categoria GT4 Bronze. O piloto espanhol, que na ronda inaugural já conseguiu bons resultados no seu primeiro contacto com o McLaren 570S GT4, deu um passo em frente em Jarama com um fim de semana que começou com um terceiro lugar e que se transformou na segunda posição na sua divisão na segunda corrida para ficar em quarto lugar na classificação do campeonato de piloto da GT4 Bronze.

“O objetivo a que nos propusemos para este fim de semana no Circuito de Jarama foi cumprido”, disse Alfonso Colomina. “Demos um passo à frente na adaptação ao carro e, com isso, vieram os resultados importantes perante os nossos fãs. Um terceiro e um segundo lugar deixam-nos um grande gosto na boca, uma vez que nos coloca diretamente na luta da nossa categoria e que nos faz encarar a ronda de Jerez com uma grande motivação, sonhando, porque não, com a primeira vitória aos comandos do McLaren 570S GT4”.

Por seu lado, Alejandro Geppert e Andrius Zemaitis estão cada vez mais em sintonia e, depois do terceiro lugar em Portugal, repetiram o pódio perante o público da casa com uma nova terceira posição na corrida de domingo que os coloca na terceira posição geral na categoria GT4 Pro.

“O fim de semana, em geral, foi ótimo em muitos aspetos, mesmo considerando que meu próprio desempenho não foi o melhor”, salientou Andrius Zemaitis. “O ritmo de Alex foi fenomenal durante todo o fim de semana naquela que foi a sua segunda corrida em GT. O seu ritmo foi melhor do que todos os nossos rivais, exceto do BMW, embora vendo sua capacidade de melhorar, também eles não devam relaxar. Adoro trabalhar com ele e, apesar da idade, ele está tremendamente empenhado no trabalho que está a fazer. Tenho de trabalhar o meu desempenho, pois acho que podia ter dado algo mais. A equipa novamente fez um ótimo trabalho para criar uma boa atmosfera que nos ajudasse a melhorar durante o fim de semana com seus conselhos e afinando os carros para nos permitir lutar pela vitória. Foi a segunda corrida do ano e posso dizer que melhoramos como pilotos e como equipa. Estou muito feliz e já estou a pensar no próximo compromisso em Jerez”.

Já Alejandro Geppert considerou que “o fim de semana no Circuito de Jarama foi muito positivo e um grande passo desde o primeiro evento, em Portimão. Desde o primeiro momento que me senti muito confortável com o carro sempre com tempos competitivos, tanto na qualificação como na corrida. O meu companheiro de equipe, o Andrius, teve um pouco mais de dificuldades neste circuito, mas ele ainda assim esteve bem. A equipa fez um trabalho impecável mais uma vez. Na primeira corrida partimos em quinto, recuperámos posições, mas finalmente tivemos de nos contentar em quarto, devido a algum azar com os Safety-Cars, que coincidirem com a janela de paragens nas boxes, mas tínhamos ritmo para liderar. Na segunda corrida começámos em segundo, a realizar os tempos dos líderes, sempre muito perto deles até à paragem, quando aproveitámos o seu handicap para os ultrapassar. No stint do meu companheiro de equipa conseguimos defender a posição do pódio que recompensa o trabalho de todo o fim de semana e o nosso ritmo. Estou muito feliz com a progressão e ansioso para o próximo compromisso em Jerez”.

A terceira ronda oficial do Supercars Endurance terá lugar em Jerez de 20 a 21 de outubro.