Supercars Endurance: Testes em Valência antecipam lutas acesas
O Circuito Ricardo Tormo, em Valência, acolheu esta manhã os primeiros testes do Supercars Endurance, marcando o início da preparação para a etapa espanhola que integra o Iberian Supercars e o Supercars España. Este primeiro contacto permitiu a pilotos e equipas afinar os seus carros e estratégias para as corridas de domingo, com o equilíbrio a ser a nota dominante em todas as divisões.
Equilíbrio marca sessões matinais no Circuito Ricardo Tormo
As sessões de testes decorreram sob um calor moderado, proporcionando a alguns pilotos a oportunidade de relembrar as características do traçado de 4,005 quilómetros e 14 curvas. Outros, após extensas simulações, fizeram as suas primeiras voltas no circuito, familiarizando-se com as condições reais.
Destaques por categoria e a promessa de competição intensa
Na categoria GT4, a BMW Motorsport España reafirmou a sua competitividade, com a dupla Nerea Martí e José de los Milagros a liderar a tabela de tempos no seu BMW M4 GT4 EVO.
Na GT4 Pro, Tomás Guedes e José Carlos Pires (Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Speedy Motorsport) ficaram a apenas 0.567 segundos da liderança, seguidos muito de perto por Francisco Mora e Francisco Abreu (Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal) por uma margem mínima.
A divisão GT4 Pro-Bronze viu Sérgio Azevedo e Orlando Batina (Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Batina Racing) registar a melhor marca, 1:41.790, deixando Andrius Zemaitis e Karel Staut (Toyota GR Supra GT4 EVO2 – NokoTech Racing by Speedy) a 0.313 segundos. José Cautela e Lourenço Monteiro (McLaren Artura GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport) ocuparam o terceiro lugar, a meros 0.347 segundos, antecipando uma disputa acesa.
Na GT4 Bronze, Manuel Bertolín (BMW M4 GT4 EVO da GT Corse) destacou-se no seu regresso ao Supercars Endurance, liderando a divisão com o registo de 1:42.279. Álvaro Lobera e Gonzalo de Andrés (McLaren Artura GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport) ficaram em segundo, seguidos por Vasco Oliveira e Francisco Carvalho (Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO da Racar Motorsport).
A Promotion Motorsport liderou a GT4 Am com Smörg e Javier Macías (BMW M4 GT4 EVO), que registaram 1:44.140. Pedro Bastos Rezende e Rúben Vaquinhas (Aston Martin Vantage AMR GT4 da Gianfranco Motorsport), invictos este ano, ficaram em segundo, e António Lopes e Filipe Videira (Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport) completaram o pódio.
Antes dos GT4, os concorrentes da categoria GTC, que inclui as divisões GTX e Cup, tiveram a sua sessão exclusiva de testes. Na GTX, Alba Vázquez e Alfonso Colomina (McLaren 570S GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport) lideraram com 1:43.785, defendendo a sua liderança pontual no Iberian Supercars. Duarte Camelo e Pompeu Simões (Porsche Cayman CS da Speedy Motorsport) ficaram em segundo.
Na Cup, Marcus Fothergill e Dave Benett (Porsche 911 Cup da Tockwith Motorsports) mostraram-se em excelente forma, assinando o melhor tempo da divisão com 1:43.608. Adam Fawsitt e Pedro Paiva Raposo (Porsche 911 Cup da Protech Motorsport) foram os segundos mais rápidos.
O equilíbrio evidenciado na pista em todas as divisões confirma a expectativa de corridas intensas no domingo, onde cada detalhe poderá ser decisivo e a emoção empolgará os muitos adeptos que se esperam.
Agenda e transmissão das corridas finais
A tarde contará com mais uma sessão de testes de uma hora para cada categoria (GT4 e GTC). As duas corridas decisivas estão agendadas para domingo: a primeira terá início às 10h05 e a segunda às 15h05, ambas com 50 minutos de duração, prometendo ação intensa do semáforo à bandeira de xadrez.
Toda a emoção do Supercars Endurance poderá ser acompanhada em direto na DAZN Portugal e na DAZN Espanha, bem como nas redes sociais oficiais da competição. Para o público internacional, haverá transmissão em inglês no YouTube da Alpha Live, em alemão na Motorsport Television Deutschland e em italiano na Parc Férme TV.
RESULTADOS GT4
POS DIVISÃO PILOTOS CARRO EQUIPA TEMPO DIFERENÇA
1 GT4 Pro N. Martí / J. de los Milagros BMW Promotion Motorsport 1:40.984
2 GT4 Pro T. Guedes / J.C. Pires Toyota Speedy Motorsport 1:41.551 +0.567
3 GT4 Pro F. Mora / F. Abreu Toyota Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal 1:41.612 +0.628
4 GT4 Pro C. Machado / A. Ferrer Toyota Speedy Motorsport 1:41.616 +0.632
5 GT4 Pro-Bronze S. Azevedo / O. Batina Toyota Batina Racing 1:41.790 +0.806
6 GT4 Pro-Bronze A. Zemaitis / K. Staut Toyota NokoTech Racing by Speedy 1:42.103 +1.119
7 GT4 Pro-Bronze J. Cautela / L. Monteiro McLaren SMC Motorsport 1:42.137 +1.153
8 GT4 Pro-Bronze B. Pires / M. Kastelic Mercedes Lema Racing 1:42.198 +1.214
9 GT4 Bronze M. Bertolín BMW GT Corse 1:42.279 +1.295
10 GT4 Pro M. Martins / R. Faria Aston Martin Racar Motorsport 1:42.376 +1.392
11 GT4 Pro-Bronze G. Aso / F. Vava Mercedes NM Racing Team 1:42.418 +1.434
12 GT4 Bronze Á. Lobera / G. de Andrés McLaren SMC Motorsport 1:42.564 +1.580
13 GT4 Bronze V. Oliveira / F. Carvalho Aston Martin Racar Motorsport 1:42.791 +1.807
14 GT4 Pro-Bronze M. Cristóvão / P. Cunha Porsche Veloso Motorsport 1:43.008 +2.024
15 GT4 Pro J. Engström / L. Leveau Mercedes CV Performance x JP Motorsport 1:43.071 +2.087
16 GT4 Pro M. Huber / T. Granzella Mercedes NM Racing Team 1:43.198 +2.214
17 GT4 Bronze K. Potež Mercedes Lema Racing 1:43.207 +2.223
18 GT4 Bronze A. Prieto / R. Costa Mercedes NM Racing Team 1:43.380 +2.396
19 GT4 Bronze M. Nabais / A. Nabais Toyota Gianfranco Motorsport 1:43.401 +2.417
20 GT4 Bronze B. Hormigos / H. Hernández BMW Autoworks Motorsport 1:43.780 +2.796
21 GT4 Bronze P. Macedo / L. Calheiros Porsche Veloso Motorsport 1:43.967 +2.983
22 GT4 Pro H.V. Oliveira / L. Savu Aston Martin Racar Motorsport 1:44.042 +3.058
23 GT4 Am J.M. Smörg / J. Macías BMW Promotion Motorsport 1:44.140 +3.156
24 GT4 Pro L. Tavares / J.A. Branco Porsche Speedy Motorsport 1:44.291 +3.307
25 GT4 Am P.B. Rezende / R. Vaquinhas Aston Martin Gianfranco Motorsport 1:45.033 +4.049
26 GT4 Pro-Bronze N. Afonso / A. Areia Toyota Gianfranco Motorsport 1:46.879 +5.895
27 GT4 Bronze V. Dasí / J. Perera Mercedes PCR Sport 1:47.547 +6.563
28 GT4 Am A. Lopes / F. Videira Aston Martin Racar Motorsport 1:51.279 +10.295
29 GT4 Pro-Bronze B. Pereira / G. Araújo Aston Martin Araújo Competição 1:51.552 +10.568
RESULTADOS GTC
POS PILOTOS CARRO EQUIPA TEMPO DIFERENÇA
1 CUP M. Fothergill / D. Benett Porsche Tockwith Motorsports 1:43.608
2 GTX A. Vázquez / A. Colomina McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:43.785 +0.177
3 GTX D. Camelo / P. Simões Porsche Speedy Motorsport 1:43.944 +0.336
4 GTX G. Mitchell / L. Staccini Ginetta Tockwith Motorsports 1:45.052 +1.444
5 GTX A. Almeida / T. Roche Ginetta Tockwith Motorsports 1:45.715 +2.107
6 GTX S. Kirton / J. Elsworth Ginetta Tockwith Motorsports 1:45.806 +2.198
7 GTX A. Wendt McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:45.849 +2.241
8 CUP A. Fawsitt / P.P. Raposo Porsche Protech Motorsport 1:46.667 +3.059
9 GTX Á. Fontes / M. Gaspar Porsche Lema Racing 1:51.294 +7.686
10 GTX O. Muytjens / B. Pineau Porsche HY Racing 1:54.344 +10.736
