Supercars Endurance: Stephen Pattrick / Romain Monti vencem à geral | AutoSport

Final de corrida surpreendente no Estoril, na segunda prova do Supercars Endurance. A dupla Stephen Pattrick / Romain Monti venceu a prova à geral, quando parecia que Daniel Teixeira iria selar mais um triunfo, mas um azar impediu o transmontano de festejar a dobrar.

Luís Cidade arrancou na frente de Daniel Teixeira, com o Ginetta G50 de Paulo Sousa/Jemma Moore em terceiro e o Audi RS3 LMS de Jorge Silva logo a seguir. Com o passar das voltas enquanto o duo da frente permanecia junto, criou-se uma margem do segundo para o terceiro, de seis segundos, isto com cerca de sete minutos de corrida. Com 10 minutos de corrida, Gonçalo de Andrés (McLaren 570S GT4) passou para a frente do Audi de Jorge Silva e lá na frente, Cidade abriu uma margem de 1.4s para Teixeira. Pouco depois, o Ginetta de Jemma Moore parou em pista, levando à entrada do Safety Car. Nesta altura faltavam 28 minutos para a corrida terminar e o pelotão, naturalmente, reagrupou-se.

A meio da corrida e ainda antes das paragens nas boxes, duas grandes lutas: pelo primeiro lugar entre Luís Cidade e Daniel Teixeira com Gonçalo de Andrés (McLaren GT4) e Jorge Silva (Audi TCR) também a dar espetáculo. Nesta altura começaram as idas às boxes para as trocas de pilotos. A um quarto de hora do fim da corrida, tínhamos Daniel Teixeira destacado na frente, enquanto Gustavo Moura foi passado pelo Mercedes AMG de Romain Monti, que ficou a cerca de 4.5s de Teixeira, com Moura a perder algum contacto com o homem dos Mercedes.

A oito minutos do fim da corrida, Daniel Teixeira geria a sua vantagem que era de quatro segundos, face ao Mercedes AMG de Romain Monti, com Gustavo Moura dois segundos mais atrás. Guillermo Aso (McLaren) rodava 15s atrás do líder, no quarto lugar.

Mas mesmo no fim da corrida Monti conseguiu passar Teixeira que ficou sem combustível no seu carro, e pouco depois a bandeira de xadrez foi mostrada, com a dupla Stephen Pattrick / Romain Monti a sair vencedora, seguida por Daniel Teixeira e a fechar o pódio à geral a dupla Gustavo Moura / Luís Cidade.

Para Daniel Teixeira foi um fim de semana em grande com duas vitórias na classe TCR e uma vitória à geral e foi por pouco que o piloto do Cupra TCR fazia o pleno. A dupla Pattrick/ Monti (Mercedes AMG GT4) venceu na classe GT4 Pro, na GT4 Bronze a dupla António Coimbra / Luís Silva (Mercedes AMG GT4) levou a melhor. Em GTC vitória para Pedro Marques (Porsche 911.1 Cup 3.8).