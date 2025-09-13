Supercars Endurance: qualificações muito equilibradas, e não faltaram surpresas
As sessões de qualificação para as corridas do Supercars Endurance em Valência decorreram hoje, pontuáveis para os campeonatos Iberian Supercars e Supercars Espanha. As disputas foram intensas e os resultados surpreendentes, antecipando-se corridas emocionantes para as provas de amanhã.
GT4 – Qualificação 1: Duelo ao milésimo entre candidatos ao título
No Circuito Ricardo Tormo, a primeira sessão de qualificação da categoria GT4 foi um hino à competitividade que marca esta competição ibérica.
Francisco Mora, no Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, voou para a pole-position, batendo Roberto Faria por apenas 0,077s, no Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, num duelo entre dois candidatos assumidos ao título que promete entusiasmar as corridas de domingo.
E a festa não ficou por aqui, uma vez que Bruno Pereira, com uma volta impressionante no Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO da Araújo Competição, foi o mais rápido da GT4 Pro-Bronze e colocou-se logo a seguir aos dois primeiros, confirmando o ecletismo do topo da tabela.
José Carlos Pires, no Toyota da Speedy Motorsport, ficou a pouco mais de meio segundo de Francisco Mora, assumindo o quarto posto, terceiro da divisão GT4 Pro, sendo igualmente um candidato aos triunfos nas corridas de amanhã.
Guillermo Aso, no Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team, e José Cautela, no McLaren Artura da McLaren Barcelona – SMC Motorsport, todos separados por décimas fecharam os três primeiros da GT4 Pro-Bronze.
A luta da GT4 Bronze foi liderada por Vasco Oliveira, no Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO da Racar Motorsport, mas Miguel Nabais, no Toyota da Gianfranco Motorsport, e Gonzalo de Andrés, no McLaren da McLaren Bracelona – SMC Motorsport, mantiveram-no sob constante pressão.
A GT4 Am também viveu momentos de grande emoção com Javier Macias, no BMW da Promotion Motorsport, a bater o líder da divisão Ruben Vaquinhas, no Aston Martin da Gianfranco Motorsport, e Vicente Dasí, no Mercedes AMG da estreante PCR Sport.
GT4 – Qualificação 2: Jovem estreante conquista pole
Se a primeira sessão já tinha deixado o público de pé, a segunda foi também empolgante. Karel Staut, estreante absoluto no campeonato e com apenas 14 anos, assinou uma volta de sonho no Toyota da NokoTech Racing by Speedy e cravou a pole-position absoluta, num feito que promete entrar para a história do Iberian Supercars.
Apenas quatro décimos atrás do seu rival da GT4 Pro-Bronze, Filip Vava, no Mercedes AMG da NM Racing Team, mostrou que também está na luta, seguido de perto por Mathieu Martins, que foi o melhor da GT4 Pro.
Alexandre Areia, com o sétimo registo no Toyota da Gianfranco Motorsport, foi o terceiro mais rápido na GT4 Pro-Bronze, a seis décimos de segundo do jovem estreante.
A GT4 Pro foi um verdadeiro braço-de-ferro, com Martins a liderar por margem mínima sobre Henrique Ventura Oliveira, também da Racar Motorsport, e sobre o debutante espanhol Adrián Ferrer, no Toyota da Speedy Motorsport, tendo apenas 0,053s a separado os três!
Francisco Carvalho voltou a impor o Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO preparado pela Racar Motorsport na GT4 Bronze, mas o colombiano Andrés Prieto, no Mercedes AMG da NM Racing Team, e o debutante Kyam Potež, no Mercedes AMG da Lema Racing, deixaram claro que a corrida será tudo menos previsível.
Na GT4 Am, foi o experiente Pedro Bastos Rezende quem assinou o melhor tempo no Aston Martin da Gianfranco Motorsport, superando Smörg, em BMW M4 GT4 EVO da Promotion Motorsport, e Josep Parera, em Mercedes AMG GT4 da PCR Sport num top-3 separado por menos de meio segundo.
GTC – Qualificação 1: Fogo cerrado e margens na luta pela ‘pole’
A qualificação dos GTC abriu em modo palco de grandes decisões e dois ‘mundos’ – GTX e Cup – a trocarem liderança à décima. No topo absoluto, Henrique Moura Oliveira (BMW M4 GT4 (F82) da Monteiros Competições), este fim de semana a conduzir a solo, assinou 1:43.268 e segurou a ‘pole’ da categoria por menos de meio segundo sobre Luca Staccini (Ginetta G55, Tockwith Motorsports), com Adam Fawsitt (Porsche 911 Cup, Protech Motorsport) a meter a Cup no pódio absoluto. Um retrato fiel do equilíbrio que domina Valência.
Na GTX, a receita foi pura intensidade! Henrique Moura Oliveira mostrou punho firme, mas sentiu o Ginetta de Luca Staccini sempre por perto, ficando os dois separados por 0,476s. Alejandro Iribas levou o Ligier JS2R da Chefo Sport Petrogold ao terceiro registo da divisão, confirmando três marcas diferentes nos três primeiros. Um triângulo competitivo que promete intensidade nas corridas.
Na Cup, aproveitando a ausência na sessão do sempre favorito Rui Miritta, o selo de velocidade coube a Adam Fawsitt, a capitalizar uma volta limpa que o deixou na frente por margem curta. Ángel Lanchares (LAN GP Racing) respondeu com consistência assegurando o segundo tempo à frente Vítor Costa (Monteiros Competições) fechou os três primeiros da divisão, todos em Porsche 911 Cup.
GTC – Qualificação 2: Marcus Fothergill dá ‘murro na mesa’
A segunda sessão elevou ainda mais a fasquia do espetáculo: Marcus Fothergill (Porsche, Tockwith Motorsports) registou uma volta em 1:42.658 que o colocou no topo absoluto. Duarte Camelo (Porsche Cayman CS, Speedy Motorsport) veio logo atrás, a 0,640 s, superiorizando na luta pela primazia da GTX ao bater Gabriel Caçoilo (Ligier, Chefo Sport Petrogold).
Na Cup, Ángel Lanchares manteve a LAN GP Racing na luta com o segundo posto da divisão, seguindo de Pedro Paiva Raposo (Protech Motorsport), verificando-se margens curtas que prometem corridas emocionantes no domingo.
Na GTX, Thomas Roche (Ginetta G55, Tockwith Motorsports) cravou o terceiro registo, deixando Henrique Moura Oliveira bem próximo, sendo qualquer um deles sérios candidatos aos triunfos nas provas de amanhã.
No domingo, o programa inclui duas corridas imperdíveis: a primeira às 10h05 e a segunda às 15h05, ambas com 50 minutos de pura ação. Toda a emoção será transmitida em direto na DAZN Portugal e na DAZN España, bem como nas redes sociais oficiais da competição (em espanhol). Para os adeptos internacionais, haverá ainda transmissão em inglês no YouTube da Alpha Live, em alemão na Motorsport Television Deutschland e em italiano na Parc Férme TV, levando o espetáculo do Supercars Endurance além-fronteiras.
Classificação – Qualificação 1 (GT4)
POS DIVISÃO PILOTO CARRO EQUIPA TEMPO DIFERENÇA
1 GT4 Pro F. Mora Toyota Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal 1:40.605
2 GT4 Pro R. Faria Aston Martin Racar Motorsport 1:40.682 +0.077
3 GT4 Pro-Bronze B. Pereira Aston Martin Santogal – Araújo Competição 1:41.099 +0.417
4 GT4 Pro J.C. Pires Toyota Speedy Motorsport 1:41.147 +0.542
5 GT4 Pro C. Machado Toyota Speedy Motorsport 1:41.162 +0.557
6 GT4 Pro-Bronze G. Aso Mercedes NM Racing Team 1:41.350 +0.745
7 GT4 Bronze V. Oliveira Aston Martin Racar Motorsport 1:41.594 +0.989
8 GT4 Pro-Bronze J. Cautela McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:41.634 +1.029
9 GT4 Pro M. Huber Mercedes NM Racing Team 1:41.860 +1.255
10 GT4 Pro N. Martí BMW Promotion Motorsport 1:41.877 +1.272
11 GT4 Pro L. Savu Aston Martin Racar Motorsport 1:41.922 +1.317
12 GT4 Bronze M. Nabais Toyota Gianfranco Motorsport 1:41.932 +1.327
13 GT4 Bronze G. de Andrés McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:42.026 +1.421
14 GT4 Pro-Bronze M. Cristóvão Porsche Veloso Motorsport 1:42.031 +1.426
15 GT4 Bronze M. Bertolín BMW GT Corse 1:42.171 +1.566
16 GT4 Bronze K. Potež Mercedes Lema Racing 1:42.496 +1.891
17 GT4 Pro J. Engström Mercedes CV Performance x JP Motorsport 1:42.499 +1.894
18 GT4 Bronze R. Costa Mercedes NM Racing Team 1:42.505 +1.900
19 GT4 Pro J. A. Branco Porsche Speedy Motorsport 1:42.524 +1.919
20 GT4 Pro-Bronze A. Zemaitis Toyota NokoTech Racing by Speedy 1:42.598 +1.993
21 GT4 Pro-Bronze B. Pires Mercedes Lema Racing 1:42.680 +2.075
22 GT4 Pro-Bronze N. Afonso Toyota Gianfranco Motorsport 1:42.819 +2.214
23 GT4 Am J. Macias BMW Promotion Motorsport 1:43.762 +3.157
24 GT4 Bronze L. Calheiros Porsche Veloso Motorsport 1:43.872 +3.267
25 GT4 Pro-Bronze S. Azevedo Toyota Batina Racing 1:43.955 +3.350
26 GT4 Am R. Vaquinhas Aston Martin Gianfranco Motorsport 1:44.429 +3.824
27 GT4 Am V. Dasí Mercedes PCR Sport 1:44.808 +4.203
28 GT4 Am F. Videira Aston Martin Racar Motorsport 1:47.719 +7.114
29 GT4 Bronze B. Hormigos BMW Autoworks Motorsport s/tempo
Classificação – Qualificação 2 (GT4)
POS DIVISÃO PILOTO CARRO EQUIPA TEMPO DIFERENÇA
1 GT4 Pro-Bronze K. Staut Toyota NokoTech Racing by Speedy 1:40.369
2 GT4 Pro-Bronze F. Vava Mercedes NM Racing Team 1:40.767 +0.398
3 GT4 Pro M. Martins Aston Martin Racar Motorsport 1:40.832 +0.463
4 GT4 Pro H.V. Oliveira Aston Martin Racar Motorsport 1:40.883 +0.514
5 GT4 Pro A. Ferrer Toyota Speedy Motorsport 1:40.885 +0.516
6 GT4 Pro F. Abreu Toyota Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal 1:40.955 +0.586
7 GT4 Pro-Bronze A. Areia Toyota Gianfranco Motorsport 1:40.980 +0.611
8 GT4 Pro-Bronze M. Kastelic Mercedes Lema Racing 1:41.084 +0.715
9 GT4 Pro-Bronze G. Araújo Aston Martin Santogal – Araújo Competição 1:41.130 +0.761
10 GT4 Pro T. Granzella Mercedes NM Racing Team 1:41.151 +0.782
11 GT4 Pro-Bronze O. Batina Toyota Batina Racing 1:41.233 +0.864
12 GT4 Pro T. Guedes Toyota Speedy Motorsport 1:41.253 +0.884
13 GT4 Pro J. de los Milagros BMW Promotion Motorsport 1:41.255 +0.886
14 GT4 Pro-Bronze P. Cunha Porsche Veloso Motorsport 1:41.461 +1.092
15 GT4 Pro-Bronze L. Monteiro McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:41.645 +1.276
16 GT4 Bronze F. Carvalho Aston Martin Racar Motorsport 1:41.651 +1.282
17 GT4 Bronze A. Prieto Mercedes NM Racing Team 1:41.706 +1.337
18 GT4 Bronze K. Potež Mercedes Lema Racing 1:41.887 +1.518
19 GT4 Bronze M. Bertolín BMW GT Corse 1:42.197 +1.828
20 GT4 Bronze A. Nabais Toyota Gianfranco Motorsport 1:42.508 +2.139
21 GT4 Pro L. Tavares Porsche Speedy Motorsport 1:42.692 +2.323
22 GT4 Bronze Á. Lobera McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:42.866 +2.497
23 GT4 Pro L. Leveau Mercedes CV Performance x JP Motorsport 1:42.888 +2.519
24 GT4 Bronze P. Macedo Porsche Veloso Motorsport 1:43.691 +3.322
25 GT4 Am P.B. Rezende Aston Martin Gianfranco Motorsport 1:43.782 +3.413
26 GT4 Am Smörg BMW Promotion Motorsport 1:44.002 +3.633
27 GT4 Am J. Perera Mercedes PCR Sport 1:44.031 +3.662
28 GT4 Am A. Lopes Aston Martin Racar Motorsport 1:46.071 +5.702
Classificação — Qualificação 1 (GTC)
POS DIVISÃO PILOTOS CARRO EQUIPA TEMPO DIFERENÇA
1 GTX H. Oliveira BMW Monteiros Competições 1:43.268
2 GTX L. Staccini Ginetta Tockwith Motorsports 1:43.744 +0.476
3 CUP A. Fawsitt Porsche Protech Motorsport 1:43.821 +0.553
4 GTX A. Iribas Ligier Chefo Sport Petrogold 1:44.001 +0.733
5 GTX A. Colomina McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:44.215 +0.947
6 GTX P. Marques Ligier Chefo Sport Petrogold 1:44.321 +1.053
7 GTX A. Almeida Ginetta Tockwith Motorsports 1:44.688 +1.420
8 GTX P. Simões Porsche Speedy Motorsport 1:44.742 +1.474
9 GTX A. Wendt McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:45.332 +2.064
10 CUP Á. Lanchares Porsche LAN GP Racing 1:45.579 +2.311
11 GTX Á. Fontes Porsche Lema Racing 1:47.857 +4.589
12 GTX O. Muytjens Porsche HY Racing 1:50.056 +6.788
13 GTX S. Kirton Ginetta Tockwith Motorsports 1:50.327 +7.059
14 CUP V. Costa Porsche Monteiros Competições 1:50.634 +7.366
15 CUP D. Benett Porsche Tockwith Motorsports 1:51.330 +8.062
Classificação — Qualificação 2 (GTC)
POS DIVISÃO PILOTOS CARRO EQUIPA TEMPO DIFERENÇA
1 CUP M. Fothergill Porsche Tockwith Motorsports 1:42.658
2 GTX D. Camelo Porsche Speedy Motorsport 1:43.298 +0.640
3 GTX G. Caçoilo Ligier Chefo Sport Petrogold 1:43.382 +0.724
4 GTX T. Roche Ginetta Tockwith Motorsports 1:43.730 +1.072
5 GTX H. Oliveira BMW Monteiros Competições 1:43.764 +1.106
6 GTX Á. Santos Ligier Chefo Sport Petrogold 1:44.072 +1.414
7 GTX J. Elsworth Ginetta Tockwith Motorsports 1:44.234 +1.576
8 GTX G. Mitchell Ginetta Tockwith Motorsports 1:44.513 +1.855
9 CUP Á. Lanchares Porsche LAN GP Racing 1:45.078 +2.420
10 GTX A. Vázquez McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:45.320 +2.662
11 GTX A. Wendt McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport 1:45.548 +2.890
12 CUP P. Paiva Raposo Porsche Protech Motorsport 1:48.658 +6.000
13 GTX M. Gaspar Porsche Lema Racing 1:48.823 +6.165
14 CUP V. Costa Porsche Monteiros Competições 1:49.409 +6.751
15 GTX B. Pineau Porsche HY Racing 1:54.504 +11.846
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI