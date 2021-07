SuperCars Endurance no Estoril: Daniel Teixeira e Gustavo Moura na ‘pole’ | AutoSport

Daniel Teixeira (JT59 Racing Team, CUPRA TCR) e Gustavo Moura (P&B Racing, Hyundai Elantra N TCR), que faz dupla com Luís Cidade, conquistaram a “pole position” para as duas corridas da segunda jornada da SuperCars Endurance Series, que se disputam este domingo, no Autódromo do Estoril.

Teixeira, que corre “a solo”, esteve na discussão do primeiro lugar na grelha desde o primeiro momento de cada uma das duas qualificações e se na primeira conseguiu levar vantagem (0.175s) sobre Luís Cidade, na segunda, já com Moura aos comandos do Hyundai, foi sempre uma séria ameaça, para acabar a 0.032s. A dupla Jorge Silva/Pedro Silva, no Audi RS 3 LMS da Veloso Motorsport, também esteve em bom plano, logrando o terceiro melhor tempo na segunda qualificação.

Os pilotos dos carros TCR dominaram, para já, em absoluto este início de jornada da competição ibérica que junta veículos daquela classe e ainda os GT4. Foi assim nos treinos, mas nas corridas deste domingo, com a duração de 45 minutos e troca de pilotos a meio para as duplas, tudo pode acontecer, até porque se prevê, à semelhança do sucedido este sábado, muito calor, o que obrigará a uma gestão criteriosa dos pneus.

A dupla António Coimbra/Luís Silva (Mercedes AMG),com o Mercedes AMG da Sports &You, exerceu uma supremacia indiscutível na classe Bronze, na qual José Correia e Gabriela Correia (JC GroupRacing Team, Mercedes AMG), devido a um problema elétrico, não tiveram oportunidade de fazer os treinos.

Na classe Pro, Gonzalo de Andrés/Guillermo Aso (SMC Motorsport, McLaren 750S) e StephanPattrick/RomainMonti (BullittRacing, Mercedes AMG) dividiram o primeiro lugar, sendo que na segunda qualificação um problema no turbo do Mercedes deixou a equipa apeada.

De igual modo, na classe GTC a “pole” também foi repartida em relação a cada uma das corridas, já que se Pedro Marques (Moby Motorsport, Porsche 911 Cup) se revelou mais rápido na primeira qualificação, na segunda Jemma Moore, que faz dupla com Paulo Sousa, no Ginetta G50 da Tockwith Motorsport, conseguiu superiorizar-se ao piloto português.

Problemas mecânicos estiveram na origem das ausências, na folha de tempos, de Manuel Sousa (Grupo TDS, CUPRA TCR) e ainda da dupla da Garagem João Gomes, João Silva /Nicolas Pino, no Porsche 981 Cayman.

QUALIFICAÇÃO 1

1º, JT59 Racing Team, Daniel Teixeira (CUPRA TCR/TCR), 1.42.351

2º, P&B Racing, Luís Cidade/Gustavo Moura (Hyundai Elantra N TCR/TCR), 1.42.526

3º, Sport &You, António Coimbra/Luís Silva (Mercedes AMG/GT4 BRONZE), 1.43.076

4º, BullittRacing, Stephen Pattrick/RomainMonti (Mercedes AMG/GT4 PRO), 1.43.648

5º, Veloso Motorsport, Jorge Silva/Pedro Silva (Audi RS 3 LMS/TCR), 1.43.900

6º, SMC Motorsport, Guillermo Aso/Gonzalo de Andrés (McLaren 570S/GT4 PRO), 1.44.065

7º, PROGT, AndriusZemaitis (Porsche 981 Cayman/GT4 BRONZE), 1.45.622

8º, Moby Motorsport, Pedro Marques (Porsche 911 Cup/GTC), 1.46.156

9º, Tockwith Motorsport, Paulo Sousa/Gemma Moore (Ginetta G50/GTC), 1.47.274

10º, 888_Motorsport, Francisco Gonçalves (Lotus Exige/GTC), 1.48.341

Garagem João Gomes, João Silva/Nicolas Pino (Porsche 981 Cayman/GT4 PRO), sem tempo

JC GroupRacing Team, José Correia/Gabriela Correia(Mercedes AMG/GT4 BRONZE), st

Grupo TDS, Manuel Sousa (CUPRA TCR), st

QUALIFICAÇÃO 2

1º, P&B Racing, Gustavo Moura/Luís Cidade (Hyundai Elantra N TCR/TCR), 1.42.699

2º, JT59 Racing Team, Daniel Teixeira (CUPRA TCR/TCR), 1.42.731

3º, Veloso Motorsport, Pedro Silva/Jorge Silva (Audi RS 3 LMS/TCR), 1.43.022

4º, Tockwith Motorsport, Gemma Moore/Paulo Sousa (Ginetta G50/GTC), 1.44.392

5º, Sport &You, Luís Silva/António Coimbra (Mercedes AMG/GT4 BRONZE), 1.44.399

6º, SMC Motorsport, Gonzalo de Andrés/Guillermo Aso(McLaren 570S/GT4 PRO), 1.44.514

7º, PROGT, AndriusZemaitis (Porsche 981 Cayman/GT4 BRONZE), 1.45.072

8º, Moby Motorsport, Pedro Marques (Porsche 911 Cup/GTC), 1.45.659

9º, 888_Motorsport, Francisco Gonçalves (Lotus Exige/GTC), 1.48.906

Garagem João Gomes, Nicolas Pino/João Silva (Porsche 981 Cayman/GT4 PRO), sem tempo

BullittRacing, RomainMonti/Stephen Pattrick (Mercedes AMG/GT4 PRO), st

JC GroupRacing Team, Gabriela Correia/José Correia (Mercedes AMG/GT4 BRONZE), st

Grupo TDS, Manuel Sousa (CUPRA TCR), st

PROGRAMA

Domingo (11 julho)

10h10/10h55 (45’) – Corrida 1

15h05/15h50 (45’) – Corrida 2