SuperCars Endurance no Estoril com uma mão cheia de novidades | AutoSport

A estreia em território nacional, no próximo fim de semana (10/11 julho), da SuperCars Endurance, a nova série ibérica que esta época junta na mesma grelha carros das categorias GT4 e TCR, reúne um conjunto de ingredientes que deixa antever duas corridas de elevado nível competitivo no Autódromo do Estoril.

Há pouco mais de um mês, em Jarama, no arranque da temporada, a boa adesão de equipas internacionais e de portuguesas foi uma realidade que se traduziu em interessantes despiques, com emoção e incerteza à mistura, para as duas provas de 45 minutos terminarem com triunfos repartidos, em termos de classificação absoluta. Agora, perante a esmagadora maioria dos mesmos protagonistas, a que se juntam alguns estreantes, está prometido um espetáculo de qualidade.

Uma das ausências de vulto será o Ginetta G55 da equipa britânica Tockwith Motorsport, devido ao falecimento de um familiar de Marmaduke Hall, um dos pilotos titulares e que fazendo dupla com o jovem chileno Nicolas Pino vencera a corrida 2 na pista madrilena. Contudo, a presença no Estoril deste último, de apenas 16 anos e que oriundo da F4 britânica e que guiou pela primeira vez um GT revelando-se muito rápido, está assegurada através da Garagem João Gomes, num Porsche 981 Cayman e ao lado de João Silva, que dá o “salto” da Fórmula Ford para debutar nesta categoria.

O McLaren 570S da SMC Motorsport de Gonzalo De Andrés e Guillermo Aso, que na jornada espanhola, devido a problemas elétricos, teve um desempenho algo modesto, será o cabeça de cartaz na classe GT4 PRO, na qual vai medir forças com o Mercedes AMG da Bullitt Racing, de Stephen Pattrick e Romain Monti. Em Jarama, os estragos no carro germânico

resultantes de um despiste nos treinos forçaram a dupla da equipa britânica sediada em Marbella a seguir mais cedo para casa. É nesta classe que alinha a já referida dupla Nicolas Pino/João Silva, no Porsche 981 Cayman da Garagem João Gomes, atendendo a que o sul-americano é piloto silver, aguardando-se com expetativa o seu desempenho.

Sendo uma das mais concorridas, é na classe GT4 Bronze que a dupla António Coimbra/Luís Silva, no Mercedes AMG da Sports & You, vai defender a sua liderança da SuperCars Endurance, face a Francisco Carvalho/Jorge Rodrigues (Lema Racing, Porsche 981 Cayman), havendo que contar ainda com o lituano Andrius Zemaitis (PROGT, Porsche 981 Cayman) e a dupla José Correia/Gabriela Correia, no Mercedes AMG da JC Group Racing Team. Dupla triunfadora em Jarama, Jemma Moore e Aubrey Hall, no Ginetta G50 da Tockwith Motorsport, chegam ao Estoril apostados em confirmar o seu favoritismo na classe GTC, que além de Francisco Gonçalves, no Lotus Exige da 888_ Motorsport, contará também com Pedro Marques. O piloto da Moby Motorsport estreia-se nesta competição e o seu Porsche 991 GT3 Cup vai receber um BOP (balance of performance) especial.

“Vamos fazer a prova de fogo no Estoril, mas acredito que um BOP estudado internacionalmente permitirá que o Porsche do Pedro tenha uma performance similar à dos restantes GTC”, refere Diogo Ferrão, da Race

Ready.

O maior número de novidades surge na classe TCR, a começar pelo líder Gustavo Moura, vencedor de ambas as corridas madrilenas face a Daniel Teixeira (JT59 Racing Team, CUPRA TCR) e que no Estoril partilhará a condução do Hyundai Elantra com Luís Cidade, o campeão nacional júnior de TT e já esta época participante na Kia Ceed GT Cup. Há ainda a registar mais três “reforços” entre os TCR, com as estreias de Manuel Sousa, no

CUPRA TCR da Moby Motorsport, e ainda as duplas dos Audi RS 3 LMS: Pedro Silva/Daniela Marques, da Vettra Motorsport, e Jorge Silva/Pedro Silva, da Veloso Motorsport.

PROGRAMA

Sábado (10 julho)

12h15/12h45 – Treinos Livres 1 (20’)

14h45/15h05 – Treinos Livres 2 (20’)

16h55/17h10 – Qualificação 1 (15’)

17h15/17h30 – Qualificação 2 (15’)

Domingo (11 julho)

10h10/10h55 (45’) – Corrida 1

15h05/15h50 (45’) – Corrida 2