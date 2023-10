Supercars Endurance: Manuel Gião confiante para Jerez | AutoSport

Manuel Gião disputa no próximo fim-de-semana a terceira etapa do Iberian Supercars Endurance, que terá como palco o Circuito de Jerez, estando determinado em continuar os bons resultados.



O piloto da RACAR Motorsport, teve um início de temporada com algumas contrariedades, mas em Vila Real venceu a segunda corrida na classe GT4 Pro, evidenciando a boa evolução que conseguiu realizar com a sua equipa.



Para a prova da Andaluzia, Manuel Gião está determinado em continuar a boa prestação evidenciada no último evento antes das férias de Verão. “A prova de Vila Real mostrou que conseguimos ultrapassar os problemas que tivemos no início da temporada e temos agora um carro rápido e fiável. Estou seguro de que o Mercedes AMG GT4 estará em Jerez ainda mais competitivo, dado que neste interregno melhorámos as afinações, e vou ter um colega de equipa novo, o Roberto, que estou seguro de que será competitivo. Estou optmista e penso que poderemos estar na luta pelas posições da frente”, afirmou o piloto de Vila de Rei.



No Circuito de Jerez a oposição continuará a ser forte, mas isso não atemoriza Manuel Gião que vai para o evento do próximo fim-de-semana motivado, contando ainda com o apoio da RACAR Motorsport e do seu novo colega de equipa, o ex-piloto de Fórmula 3 Roberto Faria. “A equipa tem vindo a evoluir e estamos prontos para lutar pelas posições da frente e pelas vitórias. Temos trabalhado bastante para termos um carro muito competitivo e penso que isso tem vindo a ser conseguido. O Roberto terá ainda que passar por um período de adaptação à ao Mercedes AMG, mas penso que não terá dificuldades. Vamos trabalhar desde o primeiro momento para terminarmos o fim-de-semana com resultados para celebrar”, concluiu com confiança o piloto de Vila de Rei.



O programa oficial da ronda do Circuito de Jerez do Iberian Supercars Endurance, integrado no Jerez Historic Festival, tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres, disputando-se as qualificações no sábado. No domingo, realizam-se as duas corridas, a primeira às 9h00 e a segunda às 18h00, podendo ambas ser seguidas no YouTube da Race Ready.