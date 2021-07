Supercars Endurance: Mais dois TCR no Estoril | AutoSport

Depois de uma ronda em solo espanhol, o novo campeonato ibérico que junta GT4 e TCR numa só grelha, dirige-se ao Estoril para mais um embate duplo desta vez em solo português.

Como novidade para esta ronda surgem 2 novos TCR para alargar a grelha desta competição. Em primeiro surge a dupla familiar de Paulo Silva e Daniela Marques ao volante de um belíssimo Audi TCR apoiado pela PDAuto. Esta dupla faz agora a sua estreia em pista no presente ano de 2021 depois de 2 passagens pelo Campeonato de Portugal de Montanha. O Audi TCR estará inserido na estrutura da Vettra Motorsport à semelhança do Mercedes AMG GT4 da familia Correia.

O segundo rookie do Supercars Endurance surge num Cupra TCR, também ele com experiência em Montanha. Manuel Sousa fará a sua estreia em 2021 em circuitos no segundo evento da Competição. O piloto estará inserido na estrutura da Moby Motorsport, estrutura bracarense que se deslocará até à capital para as duas corridas de 45 minutos.

Estes dois novos TCR juntam-se a Gustavo Moura em Hyundai Elantra TCR e a Daniel Teixeira em Cupra TCR a defenderem as cores nacionais dentro da categoria de Turismos no Autódromo do Estoril.

Nos próximos dias 10 e 11 de Julho medirão forças juntamente com os GT4 e GTC no Autódromo do Estoril.