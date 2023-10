Supercars Endurance, José Carlos Pires: “temos andamento para sair de Jerez com duas vitórias” | AutoSport

José Carlos Pires teve uma qualificação sem problemas de maior e conquistou a “pole position” à geral para a primeira corrida da ronda de Jerez de la Frontera do Supercars Endurance, mas o seu companheiro de equipa, Francisco Abreu, acabou por ter uma sessão mais atribulada e alcançou o 5º posto para a corrida dois.

Apesar dos resultados díspares conquistados nas qualificações, o objetivo dos pilotos da Speedy Motorsport continua intacto, querendo lutar pelas duas vitórias e assumir a liderança desta competição ibérica ao volante do BMW M4 GT4.

O ritmo do GT alemão na pista de Jerez foi muito forte e Francisco Abreu poderia ter imitado o feito de José Carlos Pires, mas o piloto madeirense queixou-se que foi prejudicado por adversários nas suas primeiras três tentativas e já com os pneus já desgastados e fora das temperaturas ideais, não foi além do quinto posto da grelha.

“As corridas são mesmo assim”, começou por dizer Francisco Abreu. “As três voltas iniciais acabaram prejudicadas por outros pilotos e dessa forma, acabei por não conseguir melhor que o quinto tempo na minha sessão de qualificação. Mas o José Carlos fez a ‘pole position’ para a primeira corrida e fiquei muito feliz, pois ficou provado que temos andamento para discutir as duas vitórias e será por esse objetivo que vamos lutar nas duas corridas de amanhã, respeitando os nossos adversários, mas firmes no nosso plano”.

O ‘polesitter’ da corrida 1, José Carlos Pires, diz ter ficado “feliz pela ‘pole position’ rubricada, feliz por perceber que termos ritmo para lutar pela vitória e confiante que, apesar do azar que se abateu sobre o Francisco Abreu, temos andamento para sair de Jerez, onde ambos já vencemos em diversas categorias, com duas vitórias. Confiamos em nós e no trabalho da Speedy Motorsport e, respeitando sempre os nossos adversários, vamos dar tudo, como sempre, para vencer”.

Ambas as provas de amanhã podem ser acompanhadas em direto nas redes sociais da competição e a primeira em direto n’A Bola TV, às 9h00, com a realização da segunda prevista para as 16h15.