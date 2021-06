SuperCars Endurance: Gustavo Moura teve ajuda vinda do WTCR | AutoSport

Gustavo Moura, líder da SuperCars Endurance, esteve este último domingo a testar o seu Hyundai Elantra N no Autódromo do Estoril, numa jornada em que contou com a colaboração de Luca Engstler, o jovem alemão que é piloto oficial da Hyundai no WTCR e no próximo fim de semana vai fazer a sua estreia na pista portuguesa.

Ao longo do dia, o piloto da GC24 ensaiou diversas soluções de afinação no Elantra, trocando impressões com Engstler, que conhece particularmente bem o novo carro da Hyundai para a categoria TCR.

“O Luca acompanhou a sessão com grande interesse e deu-me algumas ‘dicas’ importantes, reafirmando que este carro tem um grande potencial, além de apresentar também uma gama alargada de afinações”, começou por declarar Gustavo Moura, cujo objetivo desta sessão de testes foi preparar a segunda jornada da SuperCars Endurance, agendada para 10 e 11 de julho próximo naquela mesma pista.

O jovem Luca Engstler não deixou, também, de dar alguns conselhos e acompanhar o desempenho do filho de Gustavo Moura [Gustavo Moura Jr.], que está em início de carreira e testou o Picanto com que alinha nesta sua primeira época na KIA GT Cup.

“Esta jornada de testes foi produtiva, ainda que estivesse muita gente em pista e por vezes o trânsito fosse bastante intenso. De qualquer modo, saí satisfeito do Estoril e com a certeza de que continuamos a evoluir e a conhecer cada vez melhor o Hyundai Elantra, o que nos permitirá, certamente, lutar pela vitória nas próximas corridas”, concluiu Gustavo Moura.