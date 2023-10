Supercars Endurance: Francisco Abreu e José Carlos Pires apontam vitória em Jerez | AutoSport

A primeira prova do Iberian Supercars Endurance depois das férias realiza-se no próximo fim de semana, com uma jornada dupla da temporada no circuito de Jerez de La Frontera – Angel Nieto, onde Francisco Abreu e José Carlos Pires, têm como objetivo reclamar a vitória na competição, vão lutar pelas vitórias.

A dupla de pilotos portuguesa está no segundo lugar da competição, mas face ao articulado do regulamento que obriga todos os pilotos a descartar os dois piores resultados da época e a manter as pontuações da derradeira jornada a disputar no Autódromo do Estoril, tudo está em aberto.

Assim, o objetivo de Francisco Abreu e de José Carlos Pires é, claramente, vencer as duas corridas de Jerez de La Frontera, deixando tudo em aberto para a derradeira jornada que se realiza em novembro na pista portuguesa. Será uma luta intensa e muito interessante onde os dois pilotos vão contar com o muito bem preparado e competitivo BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport. E, também, com o seu conhecimento da pista e o facto de já terem, ambos, ganho na pista andaluz.

O programa desta penúltima jornada dupla do Supercars Endurance é muito condensado, com as duas sessões de treinos cronometrados a decorrerem no sábado e as duas corridas no domingo.

Para Francisco Abreu, “os resultados apurados no Algarve deixaram-nos numa posição que nos obriga a ganhar corridas. Duas vitórias em Jerez seriam ideais para nos colocar numa posição mais favorável para discutir tudo na derradeira jornada no Estoril onde também se decidirá o Campeonato de Portugal de Velocidade. Acreditamos, plenamente, no trabalho dos técnicos da Speedy Motorsport e tudo faremos para conseguir os resultados que necessitamos para vencer a competição.”

José Carlos Pires considera que “tem sido uma temporada muito estimulante e depois de estar a lutar pelo título de campeões de velocidade de Portugal, temos a oportunidade de conquistar um título ibérico. Evidentemente não nos podemos deslumbrar e manter a cabeça fria e focados no objetivo, vencer as duas corridas de Jerez e deixar a decisão para um ambiente mais favorável, em ‘casa’ no Autódromo do Estoril.”

Horário

Sábado, 21 de outubro

11.55 – 12.10 – Qualificação 1

12.15 – 12.30 – Qualificação 2

Domingo, 22 de outubro

09.00 – 09.45 – Corrida 1

16.15 – 17.00 – Corrida