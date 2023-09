Supercars Endurance: Família Correia competem em Jerez com TCR e GT4 | AutoSport

José Correia, Gabriela Correia e Beatriz Correia vão marcar presença na próxima ronda do Iberian Supercars Endurance que terá como palco o Circuito de Jerez-Ángel Nieto, dividindo-se entre um Mercedes AMG GT4 e um Cupra TCR.

A JC Group Racing aceitou o desafio da competição ibérica no Circuito de Jerez e inscreveu um Mercedes AMG GT4 para Gabriela Correia e um Cupra TCR, que será dividido pela dupla José Correia e Beatriz Correia.

Gabriela Correia e José Correia já participaram em rondas do Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade, mas Beatriz Correia, a mais nova das duas irmãs, fará a sua estreia absoluta em circuitos, depois deste ano ter dado o salto do karting para o Campeonato de Portugal de Montanha, fazendo equipa em Jerez de la Frontera com o seu pai aos comandos de um Cupra TCR que competirá na divisão TCR.

A mais velha das duas irmãs admite que sentia falta das lutas em pista e sublinha que estará em pista para dar o seu melhor. “O defeso do Campeonato de Portugal de Montanha é muito longo e esta é uma forma de me manter ativa. Para além disso, na Montanha fazemos cerca de vinte quilómetros por prova e, nos circuitos, fazemos muito mais, o que me permite ganhar ritmo. Estava também já com saudades das corridas de pista. Sei que vou enfrentar adversários muito fortes e com muito ritmo, portanto, será um grande desafio, mas vou trabalhar para ser o mais competitiva possível”, afirmou Gabriela Correia.

Para a estreante Beatriz Correia este é um novo desafio tendo em vista a temporada de 2024. “Será uma estreia para mim, dado que nunca competi em pista nos automóveis e é muito diferente do karting e da Montanha. Será uma forma de evoluir e conhecer melhor o Cupra TCR e, assim, preparar bem a temporada do próximo ano do Campeonato de Portugal de Montanha”, apontou.

O patriarca do ‘Clã Correia’ sublinha o regresso à competição de pista, admitindo que o plantel será muito competitivo. “Já há muito que não competíamos na Velocidade e, com o fim do Campeonato de Portugal de Montanha, esta era uma oportunidade que não queríamos perder e tomar um pouco a pulso ao Supercars Endurance tendo em vista o futuro. Quando entramos em pista é para vencer, mas sabemos que o nível aqui é elevado e, portanto, será muito difícil que possamos triunfar. Mas vamos trabalhar para sermos competitivos, vou ajudar a Beatriz a adaptar-se nesta nova experiência e será importante terminar as duas corridas”, concluiu José Correia.

A ronda do Circuito de Jerez realiza-se entre os dias 20 e 22 de outubro e será a terceira etapa a pontuar para o ibérico Supercars Endurance.