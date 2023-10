Supercars Endurance: Fábio Mota à procura de pontos em Jerez | AutoSport

Fábio Mota disputa no próximo fim-de-semana a terceira ronda do Iberian Supercars Endurance, que terá como palco o Circuito de Jerez, Espanha, estando determinado em conseguir resultados que lhe permitam somar mais um bom número de pontos.

O piloto de Vila Nova de Gaia tem vindo a ter uma temporada exigente, com alguns problemas técnicos do Ginetta G55 GT4 que divide com o seu colega de equipa, Bruno Pires, a impedirem de concretizar em resultados o andamento que demonstrou.

Para a prova de Jerez de la Frontera, Fábio Mota mostra-se optimista, uma vez que espera que o seu carro possa ser competitivo no traçado andaluz. “Esta pista não tem rectas longas, o que não penaliza tanto o Ginetta, que é leve, mas não tem tanta potência como as máquinas dos nossos adversários. Vamos trabalhar com a Tockwith Motorsports para aproveitar ao máximo as características do carro e conseguir um bom resultado“, afirmou o piloto de Vila Nova de Gaia.

Como sempre, o pelotão o Iberian Supercars Endurance será numeroso e bastante competitivo, o que obriga que tudo corra de forma positiva para que os resultados possam aparecer. “Queremos sair de Jerez com bons pontos. Mesmo sabendo que esta pista penaliza menos o nosso carro, estamos conscientes que os nossos adversários têm máquinas muito mais recentes e performantes e isso exige que estejamos no nosso melhor nível ao longo de todo o fim-de-semana para aproveitarmos todas as oportunidades“, concluiu Fábio Mota.

O programa oficial da ronda do Circuito de Jerez do Iberian Supercars Endurance, integrado no Jerez Historic Festival, tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres, disputando-se as qualificações no sábado. No domingo, realizam-se as duas corridas, a primeira às 9h00 e a segunda às 18h00, podendo ambas ser seguidas no YouTube da Race Ready.