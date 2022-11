Supercars Endurance, Estoril: 16 pilotos em luta pelos títulos na derradeira prova do ano | AutoSport

Nada mais, nada menos do que 16 pilotos estão na discussão dos quatro títulos do Iberian Supercars Endurance, na quarto e última ronda do campeonato ibérico, que tem como palco o Autódromo do Estoril no próximo fim de semana (18, 19 e 20 de novembro).

Entre a próxima sexta-feira e domingo serão decididos os títulos de GT4 Pro, GT4 Bronze, GTC e TCR, com vários pilotos como candidatos a receberem os troféus. A indecisão dos títulos até às duas últimas corridas do ano reflete a fórmula de sucesso proporcionada pelo regulamento do Iberian Supercars, que junta na mesma grelha carros das classes GT4, GTC e TCR, todos com BoP (equilíbrio de performance) definido a nível internacional, de modo a garantir que a equidade de andamentos em pista seja uma realidade. Assim se explica que todas as decisões da competição ficassem reservadas para a última prova do ano.

Começando pela classe GT4 Pro, seis pilotos estão em condições de terminar o ano na primeira classificação. Manuel Gião como Elias Niskanen, da equipa eslovena Lema Racing,têm uma vantagem de 12 pontos face a Fernando Navarrete e Gonzalo de Andrés da SMC Motorsport. São estas as duplas com mais possibilidades de conquistarem o título, mas matematicamente, a dupla Guillermo Aso e Tomás Pintos, ainda pode aspirar ao primeiro lugar final (menos 37 pontos que os líderes), não dependendo apenas de si para alcançar tal objetivo.

Álvaro Ramos e Fred Block são os líderes na classe GTC, com 25 pontos de avanço sobre Bruno Pires e Alvaro Fontes, vencedores da ronda de Portimão. Serão estas a duas duplas que vão discutir o título nos GTC.

Com seis pontos de vantagem no comando da classe GT4 Bronze, Miguel Cristóvão e Francisco Carvalho, no McLaren 570S GT4 da Araújo Competição, são os favoritos frente a Andrius Zemaitis da equipa ProGT.

Na classe TCR há três candidatos a fazer a festa. António Coimbra e Luís Silva, a dupla do Hyundai Elantra N TCR da Sports & You, estão no primeiro lugar com mais seis pontos que Daniel Teixeira, o piloto do CUPRA da JT59 Racing Team.

Em relação ao título por equipas, a SMC Motorsport tem o troféu do primeiro lugar assegurado, dada a diferença pontual (74 pontos) que a separa da Lema Racing, que desta vez junta um Porsche Cayman GT4 ao seu habitual Mercedes-AMG GT4.

PROGRAMA HORÁRIO DO CPV/ISE NO ESTORIL

SEXTA-FEIRA (18 novembro)

11:25/12:05 – Treinos Livres

14:30/14:45 – Qualificação 1

14:50/15:05 – Qualificação 2

SÁBADO

12:10/12:55 – Corrida 1 (45’)

DOMINGO

12:10/12:55 – Corrida 2 (45’)