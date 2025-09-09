Supercars Endurance em Valência: as novidades da grelha

A grelha de partida em Valência apresenta um conjunto significativo de novidades. O ex-vencedor da Toyota GR Cup Spain, Adrián Ferrer, substitui Rafael Lobato, juntando-se a César Machado no Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Speedy Motorsport que venceu em Portimão, formação que defende o título da divisão GT4 Pro. Na mesma divisão, o estreante absoluto em corridas de GT Luka Tavares assume o lugar de Bernardo Pinheiro no Porsche Cayman CS RS da Speedy Motorsport, partilhando a condução com João Aguiar Branco.

A GT4 Bronze ganha também novos protagonistas. Kyam Potez estreia-se no Iberian Supercars ao volante de um Mercedes AMG GT4 da Lema Racing. A Veloso Motorsport reforça a sua estrutura com o regresso de Miguel Cristóvão, campeão de 2022 da GT4 Bronze, que fará equipa com Patrick Cunha no Porsche Cayman CS RS.

Andrés Prieto junta-se a Ricardo Costa num dos Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team. enquanto o local Manuel Bertolín regressa à competição com o seu BMW M4 GT4 EVO, sempre assistido pela GT Corse.

A Autoworks Motorsport, por sua vez, passa a alinhar com um BMW M4 GT4 (G82), depois de competir na GTX com um modelo anterior, inscrevendo Borja Hormigos e Héctor Hernández na GT4 Bronze.

Já a NokoTech Racing by Speedy, anteriormente conhecida como GT Race Marbella by Speedy, apresenta Andrius Zemaitis com um novo colega de equipa, Karel Staut, transita para a GT4 Pro-Bronze.

Na GT4 Am, a PCR Sport faz a sua estreia no campeonato com um Mercedes AMG GT4 entregue a Vicente Dasí e Josep Parera.

A divisão GTX também será palco de novidades relevantes. A Lema Racing alinhará um Porsche Cayman CS partilhado pelo muito experiente Álvaro Fontes, que regressa ao campeonato, e pelo jovem estreante Miguel Gaspar.

A Chefo Sport Petrogold reforça a sua presença com um segundo Ligier JS2R, a ser pilotado por Pere Marques e por Gabriel Caçoilo, ex-FPAK Junior Team. A HY Racing volta a marcar presença, depois de se ter estreado no campeonato na etapa do Estoril de 2024, com um Porsche Cayman CS para Olivier Muytjens e Brice Pineau, dois pilotos habituais do Iberian Historic Endurance.

Por fim, a McLaren Barcelona – SMC Motorsport aumenta para quatro o número de carros inscritos, adicionando um McLaren 570S GT4 para Alex Wendt, que se junta aos dois Artura GT4 e ao outro 570S GT4 já em competição.

Com tantas alterações e regressos, a etapa valenciana do Supercars Endurance promete não apenas espectáculo em pista, mas também um enredo renovado no pelotão, reforçando a expectativa de um fim-de-semana intenso e decisivo no percurso da temporada.

Como ver as corridas

Como é tradição, os fãs de automobilismo poderão acompanhar integralmente a acção do Supercars España. No Circuito Ricardo Tormo estão agendadas duas corridas para domingo, a primeira às 10h05 e a segunda às 15h05, ambas com a duração de 50 minutos. Todas terão transmissão em directo pela DAZN Portugal e pela DAZN España, bem como nas redes socias oficiais da competição, em Espanhol.

