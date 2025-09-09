Supercars Endurance em Valência: 45 carros em pista

O Supercars Endurance regressa em grande estilo no próximo fim-de-semana ao Circuito Ricardo Tormo, em Valência, para a quarta ronda da temporada, válida para o Iberian Supercars e para o Supercars España. Depois da pausa de verão, o campeonato volta à pista com um pelotão absolutamente cheio – 45 carros, o limite máximo autorizado para aquele traçado – prometendo corridas intensas, imprevisíveis e cheias de emoção.

O traçado valenciano é conhecido pelas suas características técnicas e pela exigência imposta aos pilotos e às máquinas, especialmente devido ao calor intenso que habitualmente se faz sentir nesta altura do ano. Ainda assim, essa condição nunca afasta o público: na etapa de 2024, as bancadas e o paddock encheram-se de entusiastas, confirmando o crescente interesse da competição.

As corridas do ano passado foram um exemplo claro da competitividade do campeonato. Na primeira, a vitória sorriu a César Machado e Jan Durán, em Toyota GR Supra GT4 EVO da Speedy Motorsport, enquanto na segunda o triunfo coube a Manuel Gião e Mathieu Martins, em Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, após uma disputa renhida até ao final.

Com um novo pneu Pirelli esta temporada, outro ponto de interesse será a tentativa de aproximação – ou mesmo superação – do recorde da volta mais rápida em GT4, registado por Jan Durán com 1m40,174s na segunda qualificação do ano passado, tempo que permanece como referência absoluta em Valência.

Com este enquadramento, o ambiente em Valência promete corridas vibrantes, onde o calor, a exigência do traçado e a emoção própria desta fase da temporada deverão conjugar-se para oferecer ao público espectáculo e incerteza até ao cair da bandeira axadrezada.

Como ver as corridas

Como é tradição, os fãs de automobilismo poderão acompanhar integralmente a acção do Supercars España. No Circuito Ricardo Tormo estão agendadas duas corridas para domingo, a primeira às 10h05 e a segunda às 15h05, ambas com a duração de 50 minutos. Todas terão transmissão em directo pela DAZN Portugal e pela DAZN España, bem como nas redes socias oficiais da competição, em Espanhol.

