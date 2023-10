Supercars Endurance: Dois jovens pilotos em estreia nos GT’s aos comandos do Ginetta G40 | AutoSport

Manuel Almeida e Miguel Romero realizarão a sua estreia no mundo dos GT’s no Circuito de Jerez, onde se realiza a terceira ronda do Iberian Supercars Endurance, aos comandos de um Ginetta G40.

O pequeno carro inglês tem vindo a evidenciar as suas características únicas para dar a primeira oportunidade a jovens pilotos no universo dos carros de Grande Turismo, sendo a ferramenta do FPAK Junior Team, tendo ainda sido responsável pelo debute de André Monteiro no Campeonato de Portugal de Velocidade. Em Jerez, o Ginetta G40, que foi também responsável pela estreia de Lando Norris no automobilismo, permitirá a Manuel Almeida e Miguel Romero realizarem os primeiros passos nos GT.



Manuel Almeida é um jovem piloto português que tem vindo a participar em diversas competições de corridas de clássicos, estando agora pronto para dar um passo em frente e tomar parte no campeonato ibérico.

Oriundo de Espanha, Miguel Romero tem vindo a competir no TCR Spain com excelentes resultados aos comandos de um Audi RS3 LMS TCR, estando presentemente no terceiro posto da classificação de pilotos.



Para Manuel Almeida, “ter tido a oportunidade de ter a Breda Motorsport a gerir o meu projecto e carreira, permite-me hoje consolidar os compromissos com aqueles que me têm apoiado e o Ginetta é a prova disso mesmo! Em conjunto com o meu ‘coach’ Nuno Breda, temos treinado arduamente para conseguir evoluir enquanto piloto. Quero muito conseguir chegar novamente ao lugar mais alto do pódio! Após ter competido num Mini e passado pelos Escort, estou muito contente por chegar aos GT! Veremos assim esta prova como a preparação para a temporada de 2024”.



Para Miguel Romero, “este fim-de-semana correremos em casa, no Circuito de Jerez, num campeonato novo para mim, o Iberian Supercars Endurance. Dividirei o carro com Manuel Almeida. Esperamos que as condições climatéricas nos sejam favoráveis e possamos rodar sem problemas nas sessões de treinos-livres para conseguirmos uma boa afinação para que possamos ser competitivos na qualificação de sábado e nas corridas de domingo. Estou muito contente por me chamarem para competir neste campeonato e que promovam os jovens pilotos”.



A etapa do Circuito de Jerez, integrada no Jerez Historic Festival, realiza-se no próximo fim de semana, podendo as duas corridas, ambas disputadas no domingo, ser seguidas em direto nas redes sociais do Iberian Supercars Endurance. A primeira prova será transmitida em direto na A Bola TV e a segunda em diferido às 18h30.