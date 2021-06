SuperCars Endurance arranca em Jarama com 19 equipas | AutoSport

A SuperCars Endurance tem início este fim de semana, no circuito madrileno de Jarama, com uma lista de inscritos em que se destaca a forte presença de equipas internacionais (19), com destaque para as portuguesas, numa competição ibérica resultante da união de esforços entre a GT4 South European Series e o TCR Ibérico Endurance Series, com os patrocínios da GC24 e da Gupe. Face ao nível do conjunto de carros e de pilotos em pista, estão reunidos os ingredientes para um campeonato competitivo e emocionante. Para garantir o equilíbrio entre os GT4 e os GTC, os promotores decidiram a introdução de um BoP (balance of performance), o que permitirá nivelar os andamentos nesta primeira jornada da época, com duas corridas (45 minutos) no domingo.

Campeão do TCR Ibérico em 2020, o madrileno Gonzalo de Andrés, que faz dupla com Guillermo Aso, ao volante de um McLaren 570S GT4 da SMC Motorsport, será um dos fortes candidatos à discussão da vitória na classe GT4 Pro. A dupla franco-britânica da Bullit Racing, Stephen Pattrick/Romain Monti (Mercedes AMG), e da britânica Tockkwith Motorsport, Marmaduke Hall/Nicolas Pino, no Ginetta G55, também entram nessa “guerra”.

Mas é na classe GT4 Bronze que os pilotos portugueses se destacam num previsível duelo Mercedes-Porsche. A Sports & You inscreve a dupla António Coimbra/Luís Silva (Mercedes AMG), cuja experiência internacional pode marcar a diferença, face aos estreantes José Correia/Gabriela Correia (Mercedes AMG), mas a lista engloba ainda Andrius Zemaitis (Porsche 981 Cayman MR), vencedor do GT4 South no atípico ano de 2020, a dupla da eslovaca Lema Racing, Francisco Carvalho/Jorge Rodrigues (Porsche 981 Cayman MR), Piero dal Maso/Nuno Nunes (Porsche 981 Cayman MR) e o espanhol Mario Moreno (KTM XBOW).

Na classe GTC, Pedro Marques (Porsche 911.1 Cup), da Moby Motorsport, Francisco Gonçalves (Lotus Exige), da 888_Motorsport, e a dupla da britânica da Tockwith Motorsport, Jemma Moore/Aubrey Hall, no Ginetta G50, serão os protagonistas.

É na classe TCR que surge a grande novidade, com a estreia do novo Hyundai Elantra por parte de um privado: Gustavo Moura. O piloto da GC24 Motorsport, que vai correr a solo, não deixa, por isso, de ser o favorito número ao primeiro lugar do pódio com a “máquina” adquirida à Hyundai Motorsport. Nessa discussão vai ter como rivais as duplas da JT59 Racing Team, Daniel Teixeira/Joaquim Santos (CUPRA TCR), e da Mobycar, Manuel Sousa/Luís Silva (CUPRA TCR), além dos espanhóis Alejandro Cutillas (Peugeot 308 TCR) e Paco Gastañaga (CUPRA TCR).

Por último, não faltarão ainda dois 308 da Peugeot Racing Cup entregues a pilotos das equipas espanholas Chefosport e SMC Motorsport.

HORÁRIO

Sábado

12h00/12h30 – Treinos Privados

15h25/15h45 – Treinos Livres 1

16h35/16h55 – Treinos Livres 2

20h05/20h20 – Qualificação 1

20h25/20h40 – Qualificação 2

Domingo

11h00/11H45 – Corrida 1 (45’)

14h55/15h40 – Corrida 2 (45’)

CALENDÁRIO 2021

05/06 Junho – Jarama – Espanha

10/11 Julho – Estoril – Portugal

25/26 Setembro – Valencia – Espanha

16/17 Outubro – Portimao – Portugal

06/07 Novembro – Jerez de la Frontera – Espanha